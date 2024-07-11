AFAD Açıkladı: Afyonkarahisar'da Peş Peşe İki Deprem
AFAD Açıkladı: Afyonkarahisar'da Peş Peşe İki Deprem
AFAD'a göre, Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesinde peş peşe 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afyonkarahisar'da saat 06. 24'den itibaren peş peşe 3 deprem olduğunu açıklayan Kandilli Rasathanesi ise 3.8, 3.1 ve 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesinde peş peşe 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saat 06.24'te 6.99 km derinlikte gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 06.30'da 6.99 km derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım:
AFAD'ın paylaşımı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın