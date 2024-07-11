AFAD Açıkladı: Afyonkarahisar'da Peş Peşe İki Deprem

AFAD'a göre, Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesinde peş peşe 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afyonkarahisar'da saat 06. 24'den itibaren peş peşe 3 deprem olduğunu açıklayan Kandilli Rasathanesi ise 3.8, 3.1 ve 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.