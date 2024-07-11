Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Saldırıya Uğrayan Kısmetse Olur Yarışmacısı Eslem Sena Nur: "Kafama Çakı Soktular"

Saldırıya Uğrayan Kısmetse Olur Yarışmacısı Eslem Sena Nur: "Kafama Çakı Soktular"

Kısmetse Olur Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 11:47

Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'deki bir eğlence mekanında girdiği tuvalette 2 kadının saldırısına uğradı. Eslem Sena Nur'un başına 12 dikiş atıldığı öğrenilirken, polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan kadından biri emniyet ifadesi sonrası, diğeri ise savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Edinilen bilgiye göre; Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur, gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.

Edinilen bilgiye göre; Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur, gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.

Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı.

Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı.

Yaşanan sözlü tartışma sonrasında genç fenomeni kabinden çıkartan iki kadın, onu darbetmeye başladı.

Yaşanan sözlü tartışma sonrasında genç fenomeni kabinden çıkartan iki kadın, onu darbetmeye başladı.

Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu.

Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu.

Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğradı.

Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan genç fenomen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan genç fenomen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Saldırı anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Saldırı anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gözaltına alınan Seyran Y. ve Fadime A., kendilerinden şikayetçi olan Eslem Sena Nur'dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Seyran Y. ve Fadime A., kendilerinden şikayetçi olan Eslem Sena Nur'dan şikayetçi oldu.

İfadesi alınan Eslem Sena Nur, kız arkadaşıyla gittikleri eğlence mekanında tuvalete gittiklerini, tanımadığı iki kadının tuvalete gelerek kapıya sert bir şekilde vurduklarını, daha sonra sözlü tartışma yaşadıklarını, akabinde tuvaletten çıktıktan sonra koridorda kavga ettiklerini ve kafasına darbe aldığını söyledi.

İfadesi alınan Eslem Sena Nur, kız arkadaşıyla gittikleri eğlence mekanında tuvalete gittiklerini, tanımadığı iki kadının tuvalete gelerek kapıya sert bir şekilde vurduklarını, daha sonra sözlü tartışma yaşadıklarını, akabinde tuvaletten çıktıktan sonra koridorda kavga ettiklerini ve kafasına darbe aldığını söyledi.

Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan Seyran Y. savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Fadime A. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan Seyran Y. savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Fadime A. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kanlar için kalan Eslem Sena Nur ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Kanlar için kalan Eslem Sena Nur ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Nur, “Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık, onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler'' dedi.

Nur, “Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık, onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

''Nedense dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı'' diyen Eslem Nur sözlerine şöyle devam etti: ''Orada bana saldırmaya kalktılar, ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara."

''Nedense dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı'' diyen Eslem Nur sözlerine şöyle devam etti: ''Orada bana saldırmaya kalktılar, ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara."

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın