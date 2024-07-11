Saldırıya Uğrayan Kısmetse Olur Yarışmacısı Eslem Sena Nur: "Kafama Çakı Soktular"

Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'deki bir eğlence mekanında girdiği tuvalette 2 kadının saldırısına uğradı. Eslem Sena Nur'un başına 12 dikiş atıldığı öğrenilirken, polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan kadından biri emniyet ifadesi sonrası, diğeri ise savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.