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Kısmetse Olur Yarışmacısı Eslem Sena Nur, Eğlendiği Mekanda 3 Kadının Saldırısına Uğradı!

Kısmetse Olur Yarışmacısı Eslem Sena Nur, Eğlendiği Mekanda 3 Kadının Saldırısına Uğradı!

Kısmetse Olur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 15:47

Kısmetse Olur yarışmacılarından Eslem Sena Nur, arkadaşıyla eğlenmeye gittiği mekanda 3 kadının saldırısına uğradığını açıkladı!

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Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacısı Eslem Sena Nur, başına talihsiz bir olay geldiğini açıkladı.

Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacısı Eslem Sena Nur, başına talihsiz bir olay geldiğini açıkladı.

Kadın arkadaşıyla eğlenmeye giden Eslem Sena Nur'un 3 kadın tarafından darp edilip merdivenden itildiğini arkadaşı Nur Taşkın duyurdu.

Mekanın tuvaletini kullanan Eslem, 3 kadının kendisini sıkıştırdığını ve içlerinden birinin elinde çakı olduğunu dile getirdi.

Önce yerde darp edildiğini, ardından alnına çakıyla saldırıldığını söyleyen Eslem tüm bunların ardından bir de merdivenden iteklenmiş.

Büyük geçmiş olsun Eslem!

Büyük geçmiş olsun Eslem!

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