Eşinin 18 Yaşındaki Kardeşine Aşık Olan 4 Çocuk Annesi Kadının Esra Ezmeci'ye Sorusu Şok Etkisi Yarattı!
Eşinin 18 Yaşındaki Kardeşine Aşık Olan 4 Çocuk Annesi Kadının Esra Ezmeci'ye Sorusu Şok Etkisi Yarattı!
Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen sorular hayret ettirmeye devam ediyor. Eşinin 18 yaşındaki kardeşine aşık olan 4 çocuk annesinin sorusu şaşkınlık yarattı.
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Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yaptığı Yeni Baştan programıyla sık sık gündem oluyordu.
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Ezmeci, Instagram hesabından "bana soru sor" diyerek sık sık takipçilerinden soru almaya devam ediyor.
Şaşkınlık yaratan soruların ardı arkası kesilmezken bu defa da eşinin 18 yaşındaki kardeşine aşık olan kadın dumura uğrattı.
37 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın Ezmeci'ye "kaçmak doğru olur mu?" diye sordu.
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