Görüş Bildir
Haberler
TV
Eşinin 18 Yaşındaki Kardeşine Aşık Olan 4 Çocuk Annesi Kadının Esra Ezmeci'ye Sorusu Şok Etkisi Yarattı!

Eşinin 18 Yaşındaki Kardeşine Aşık Olan 4 Çocuk Annesi Kadının Esra Ezmeci'ye Sorusu Şok Etkisi Yarattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 13:22

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen sorular hayret ettirmeye devam ediyor. Eşinin 18 yaşındaki kardeşine aşık olan 4 çocuk annesinin sorusu şaşkınlık yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yaptığı Yeni Baştan programıyla sık sık gündem oluyordu.

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yaptığı Yeni Baştan programıyla sık sık gündem oluyordu.

Ezmeci, Instagram hesabından "bana soru sor" diyerek sık sık takipçilerinden soru almaya devam ediyor.

Ezmeci, Instagram hesabından "bana soru sor" diyerek sık sık takipçilerinden soru almaya devam ediyor.

Şaşkınlık yaratan soruların ardı arkası kesilmezken bu defa da eşinin 18 yaşındaki kardeşine aşık olan kadın dumura uğrattı.

Şaşkınlık yaratan soruların ardı arkası kesilmezken bu defa da eşinin 18 yaşındaki kardeşine aşık olan kadın dumura uğrattı.

37 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın Ezmeci'ye "kaçmak doğru olur mu?" diye sordu.

37 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın Ezmeci'ye "kaçmak doğru olur mu?" diye sordu.

Bunun üzerine Ezmeci, '4 çocuğunuz varken bunu yapmak herkes için büyük travma olur. Bu aşk değil başka bir duygu olabilir. En doğrusu kaynınızdan uzak kalın. Yuvanıza dönün' dedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın