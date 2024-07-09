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MasterChef All Star'da Somer Şef'in Mehmet Şef'e İthaf Ettiği Yeni Dövmesi Kahkaha Attırdı!

MasterChef All Star'da Somer Şef'in Mehmet Şef'e İthaf Ettiği Yeni Dövmesi Kahkaha Attırdı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 12:28

MasterChef Türkiye'de ana kadro öncesi düellolar sürüyor. Pek çok eğlenceli anın yaşandığı programda Somer Şef ve Mehmet Şef arasındaki diyalog izleyenlere kahkaha attırdı.

Kaynak: https://x.com/TvMasterchef/status/181...
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Düelloların sürdüğü yarışmada bir sonraki aşamada final turu yapılacak ve ana kadro netleşecek.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Düelloların sürdüğü yarışmada bir sonraki aşamada final turu yapılacak ve ana kadro netleşecek.

Birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya mücadelesine tanık olduğumuz yarışmada oldukça renkli anlar yaşanıyor.

Birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya mücadelesine tanık olduğumuz yarışmada oldukça renkli anlar yaşanıyor.

İlk turun ardından Mehmet Şef' ithafen "Daha sakin" dövmesi yaptıran yarışmacı, Somer Şef'e harika bir fikir verdi.

İlk turun ardından Mehmet Şef' ithafen "Daha sakin" dövmesi yaptıran yarışmacı, Somer Şef'e harika bir fikir verdi.

Koluna DAHA SAKiN yazan Somer Şef, stüdyoda komik anlar yarattı.

Koluna DAHA SAKiN yazan Somer Şef, stüdyoda komik anlar yarattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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