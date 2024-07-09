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Çağatay Ulusoy'un Gaddar Dizisinde Bölüm Başına Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!

Çağatay Ulusoy'un Gaddar Dizisinde Bölüm Başına Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı!

Çağatay Ulusoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 11:12

Televizyon ekranlarının aranan ve sevilen ismi Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisinde Dağhan karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Ulusoy'un bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı!

Kaynak: Gazete & Televizyon

Kaynak: https://x.com/TelevizyonGaze/status/1...
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Televizyon ekranlarının aranan ve sevilen ismi Çağatay Ulusoy, hangi rolü canlandırırsa canlandırsın izlemeye doyamadığımız isimlerden biri.

Televizyon ekranlarının aranan ve sevilen ismi Çağatay Ulusoy, hangi rolü canlandırırsa canlandırsın izlemeye doyamadığımız isimlerden biri.

Başarılı oyuncu bir süre TV ekranlarından uzak kalmış ve geçtiğimiz sezon Gaddar dizisiyle geri dönmüştü.

Başarılı oyuncu bir süre TV ekranlarından uzak kalmış ve geçtiğimiz sezon Gaddar dizisiyle geri dönmüştü.

Sümeyye Aydoğan ile başrollerini paylaştığı dizi ne yazık ki istenen reytinglere bir türlü ulaşamadı ve birinci sezonun sonunda final yaptı.

Sümeyye Aydoğan ile başrollerini paylaştığı dizi ne yazık ki istenen reytinglere bir türlü ulaşamadı ve birinci sezonun sonunda final yaptı.

Yalnızca reytingler mi etkilidir bilemiyoruz ama Çağatay Ulusoy'un dizide bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı!

Yalnızca reytingler mi etkilidir bilemiyoruz ama Çağatay Ulusoy'un dizide bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı!

Meğer Ulusoy her bir bölüm için 2 Milyon TL alıyormuş! Bize biraz uçuk bir fiyat geldi, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Meğer Ulusoy her bir bölüm için 2 Milyon TL alıyormuş! Bize biraz uçuk bir fiyat geldi, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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