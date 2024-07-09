Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Çok Konuşulacak "Pembe" Karakteri Analizi

Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri hakkında yaptığı analizle gündem oldu.

KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube