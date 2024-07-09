Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Çok Konuşulacak "Pembe" Karakteri Analizi
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Çok Konuşulacak "Pembe" Karakteri Analizi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YItm6...
Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Müjde Uzman, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakteri hakkında yaptığı analizle gündem oldu.
KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube
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Kızılcık Şerbeti'nin deli dolu karakteri Alev'i canlandıran Müjde Uzman, 2. sezon finalinde diziden ayrılarak hepimizi şoke etmişti.
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Hikâyesi yarım kalan Alev'in vedası 3. sezon senaryosunu ve Apo ile Pembe arasındaki çatışmayı epey etkileyecekken Alev'i canlandıran Müjde Uzman, Saba Tümer'in programına konuk oldu.
Kadrodan ayrılan Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti hakkındaki pek çok soruyu yanıtlarken, dizideki azılı düşmanı Pembe karakteri hakkındaki analiziyle gündem oldu.
"Dizide bir sürü yanlış yapılıyor, bir sürü karakter tarafından ve halk nezninde yanlış kabul edilen şeyler ama ilk bakılan şey evli adamla birlikte olan kadın. Şimdi bu Pembe karakteri mesela dini bütün, günah sevap çok iyi bilen, bunlara çok önem veren bir kadın fakat Alev'i hapse attırdı yalanla hileyle hurdayla."
"Diyorlar ki 'o evli, bu kadın kötü bir kadın çünkü evli adama baktı" sözlerini kullanan Müjde Uzman, Pembe karakterini ülkenin resmi olarak nitelendirdi.
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"Şimdi buradan birazcık ülkenin resmini anlıyoruz veya insan psikolojisini ülke de dememek lazım."
Siz Müjde Uzman'ın bu analizini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Müjde uzman’ın tüm dediklerini bi kere de yayınlasanız, her gün yeni bi başlık.
şu diziler sayesinde milletin aklına girmeye çalışıyorumsunuz ya hala pes yani 😂😂😂