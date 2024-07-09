Komedyen Cem Yılmaz'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Kurtlar Vadisi Şakası Yine Güldürdü

Komedyen Cem Yılmaz'ın efsaneleşmiş dizi Kurtlar Vadisi'nde rol aldığını biliyor musunuz? Tabi bilmiyorsunuz. 19 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde yardımcı oyuncu olarak yer aldığını ve saniyesinde öldüğünü anlatan Cem Yılmaz'ın unutulmaz şakası tekrardan gündem oldu.