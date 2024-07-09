Komedyen Cem Yılmaz'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Kurtlar Vadisi Şakası Yine Güldürdü
Komedyen Cem Yılmaz'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Kurtlar Vadisi Şakası Yine Güldürdü
Komedyen Cem Yılmaz'ın efsaneleşmiş dizi Kurtlar Vadisi'nde rol aldığını biliyor musunuz? Tabi bilmiyorsunuz. 19 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde yardımcı oyuncu olarak yer aldığını ve saniyesinde öldüğünü anlatan Cem Yılmaz'ın unutulmaz şakası tekrardan gündem oldu.
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Ülkenin mizah seviyesini üst kademelere çıkaran Cem Yılmaz'ı komedi ağırlıklı işlerde izlemeye alışkın olsak da kendisi sektöre yeni adım attığında efsane bir dizide rol almış. Ya da komedyen kimliğiyle almış gibi yapmış.
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O dizi ise bir televizyon efsanesi olan Kurtlar Vadisi!
2005 yapımı Organize İşler filminin söyleşisi için Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına film ekibiyle beraber konuk olan Cem Yılmaz, Kurtlar Vadisi'nde yer aldığına dair yaptığı espriyle herkesi güldürmüş.
Yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde Yılmaz'ın "O kadar çabuk öldüm ki kontratı imzalarken öldüm" demesi herkesi güldürürken, 19 yıl sonra tekrardan gündem olan bu anlar viral oldu.
İşte o anlar:
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Adamın 19 yıl önce yaptığı espriyi bugün içerik yapmanız 😒😒👎🏻👎🏻
Admin umarım konunun şaka olduğunun biliyordur..
bunu gerçek sanıp içerik yapmış olamazsınız. e yuh
Sen de buna inandın? Geç içeri, geç!
Çay söylim mi abi 🤣🤣