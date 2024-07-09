Görüş Bildir
Haberler
TV
Komedyen Cem Yılmaz'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Kurtlar Vadisi Şakası Yine Güldürdü

Komedyen Cem Yılmaz'ın Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Kurtlar Vadisi Şakası Yine Güldürdü

Kurtlar Vadisi Cem Yılmaz
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 07:06 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 12:24

Komedyen Cem Yılmaz'ın efsaneleşmiş dizi Kurtlar Vadisi'nde rol aldığını biliyor musunuz? Tabi bilmiyorsunuz. 19 yıl önce Kurtlar Vadisi'nde yardımcı oyuncu olarak yer aldığını ve saniyesinde öldüğünü anlatan Cem Yılmaz'ın unutulmaz şakası tekrardan gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkenin mizah seviyesini üst kademelere çıkaran Cem Yılmaz'ı komedi ağırlıklı işlerde izlemeye alışkın olsak da kendisi sektöre yeni adım attığında efsane bir dizide rol almış. Ya da komedyen kimliğiyle almış gibi yapmış.

Ülkenin mizah seviyesini üst kademelere çıkaran Cem Yılmaz'ı komedi ağırlıklı işlerde izlemeye alışkın olsak da kendisi sektöre yeni adım attığında efsane bir dizide rol almış. Ya da komedyen kimliğiyle almış gibi yapmış.

O dizi ise bir televizyon efsanesi olan Kurtlar Vadisi!

O dizi ise bir televizyon efsanesi olan Kurtlar Vadisi!

2005 yapımı Organize İşler filminin söyleşisi için Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına film ekibiyle beraber konuk olan Cem Yılmaz, Kurtlar Vadisi'nde yer aldığına dair yaptığı espriyle herkesi güldürmüş.

2005 yapımı Organize İşler filminin söyleşisi için Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına film ekibiyle beraber konuk olan Cem Yılmaz, Kurtlar Vadisi'nde yer aldığına dair yaptığı espriyle herkesi güldürmüş.

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde Yılmaz'ın "O kadar çabuk öldüm ki kontratı imzalarken öldüm" demesi herkesi güldürürken, 19 yıl sonra tekrardan gündem olan bu anlar viral oldu.

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde Yılmaz'ın "O kadar çabuk öldüm ki kontratı imzalarken öldüm" demesi herkesi güldürürken, 19 yıl sonra tekrardan gündem olan bu anlar viral oldu.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
16
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Sema NACAR

Adamın 19 yıl önce yaptığı espriyi bugün içerik yapmanız 😒😒👎🏻👎🏻

Fırat B.

Admin umarım konunun şaka olduğunun biliyordur..

SO_FAR_SO_GOOD

bunu gerçek sanıp içerik yapmış olamazsınız. e yuh

Can vanKamp

Sen de buna inandın? Geç içeri, geç!

s.rtc

Çay söylim mi abi 🤣🤣