Yeni Sezon Bomba Gibi Geliyor: Osman Sınav'ın Yeni Dizisi Kör Nokta'nın Başrolleri Belli Oldu!
Yeni Sezon Bomba Gibi Geliyor: Osman Sınav'ın Yeni Dizisi Kör Nokta'nın Başrolleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Televizyon dünyasının yeni sezonu bomba gibi geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Osman Sınav'ın ATV için hazırladığı yeni dizisi Kör Nokta'nın başrol oyuncuları sonunda belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizinin final yapmasıyla birlikte yeni sezonda 30'dan fazla dizinin izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.
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En güçlü dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın final yapmasının ardından ATV için de yeni diziler duyurulmuştu.
Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın ATV için hazırladığı Kör Nokta dizisiyle ilgili de önemli bir gelişme duyuruldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadın başrol oyuncusu Rabia Soytürk olurken;
Erkek başrol oyuncusu da İsmail Ege Şaşmaz oldu. Dizide Gece ve Aslım karakterlerine hayat verecek ikili, suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşında birbirlerine aşık olacaklar.
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