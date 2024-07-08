Yabani'nin Asi'si Rojbin Erden'in Hayalindeki Erkek Alaz'a Ne Kadar Benziyor?
Yabani'nin Asi'si Rojbin Erden'in Hayalindeki Erkek Alaz'a Ne Kadar Benziyor?
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/_HdqXW...
Yabani dizisinin Asi'si Rojbin Erden, Onedio.com YouTube hesabına katılarak hayalindeki erkeği anlattı. Bakalım Erden'in hayalindeki erkek dizideki sevgilisi Alaz'a ne kadar benziyormuş?
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Yabani dizisinin sevilen karakteri Asi'ye hayat veren Rojbin Erden, karakteriyle neredeyse bütünleşti.
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Dizide yaşanan Asi ve Alaz aşkı o kadar büyük bir kitlede hayranlık uyandırdı ki final kararı alan dizinin uzatılmasına karar verildi.
Bu aşkın asi kızına hayat veren Rojbin Erden de Onedio.com YouTube kanalına katılarak sorulara yanıt verdi ve hayalindeki erkeği anlattı.
Kumral, ağırbaşlı, arabası olan, su grubu, duygusal, kitap kurdu, mizah anlayışı yüksek ve karakteri iyi biri olsun isteyen Rojbin Erden için Alaz karakterini hemen karşılaştıralım!
Kumrallık, ağırbaşlılık, araba, duygusal ve kendine göre bir mizah anlayışı kesinlikle var diyebileceğimiz Alaz'ın karakter gelişimi de önümüzdeki sezon tamamlanır diye düşünüyoruz.
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Ama sonuçta biliyoruz ki Alaz zor biri, onunla ancak Asi baş edebilir!
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