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2023-2024 Yerli Dizilerinin Enlerini Açıklıyoruz!

2023-2024 Yerli Dizilerinin Enlerini Açıklıyoruz!

Kızılcık Şerbeti yalı çapkını Yabani Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 18:47

Dev anketimiz sonuçlandı, 2023-2024 sezonundaki dizilerin enlerini seçtik! Bakalım bu büyük oylamanın sonucunda hangi diziler ve oyuncular kazanmış!

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Biliyorsunuz 2023-2024 sezonundaki dizilerin enlerini sizlerin oylarıyla seçtik. Sonunda anketimiz sonuçlandı!

Biliyorsunuz 2023-2024 sezonundaki dizilerin enlerini sizlerin oylarıyla seçtik. Sonunda anketimiz sonuçlandı!

Bakalım geçtiğimiz sezonun enleri nelermiş?

Anketimizi merak ettiysen:

1. En İyi Televizyon Dizisi - Yalı Çapkını

1. En İyi Televizyon Dizisi - Yalı Çapkını

% 32 oy alan Yalı Çapkını sezonun en iyi dizisi oldu.

2. En İyi Kadın Oyuncu - Su Burcu Yazgı Coşkun

2. En İyi Kadın Oyuncu - Su Burcu Yazgı Coşkun

3. En İyi Erkek Oyuncu - Mert Ramazan Demir&Bertan Asllani

3. En İyi Erkek Oyuncu - Mert Ramazan Demir&Bertan Asllani
3. En İyi Erkek Oyuncu - Mert Ramazan Demir&Bertan Asllani

% 35'er oy alan Mert Ramazan Demir ve Bertan Asllani En İyi Erkek Oyuncu zirvesini paylaştı.

4. En Çok Yakışan Dizi Çifti - Asi&Alaz

4. En Çok Yakışan Dizi Çifti - Asi&Alaz

% 46 oy almayı başaran Yabani dizisinin Asi ve Alaz çifti zirveye yerleşmeyi başardı.

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5. En İtici Dizi Karakteri - Kızılcık Şerbeti Görkem

5. En İtici Dizi Karakteri - Kızılcık Şerbeti Görkem

% 22 oy alan Görkem, sezonun en itici karakteri oldu.

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