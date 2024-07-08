2023-2024 Yerli Dizilerinin Enlerini Açıklıyoruz!
2023-2024 Yerli Dizilerinin Enlerini Açıklıyoruz!
Dev anketimiz sonuçlandı, 2023-2024 sezonundaki dizilerin enlerini seçtik! Bakalım bu büyük oylamanın sonucunda hangi diziler ve oyuncular kazanmış!
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Biliyorsunuz 2023-2024 sezonundaki dizilerin enlerini sizlerin oylarıyla seçtik. Sonunda anketimiz sonuçlandı!
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1. En İyi Televizyon Dizisi - Yalı Çapkını
2. En İyi Kadın Oyuncu - Su Burcu Yazgı Coşkun
3. En İyi Erkek Oyuncu - Mert Ramazan Demir&Bertan Asllani
4. En Çok Yakışan Dizi Çifti - Asi&Alaz
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5. En İtici Dizi Karakteri - Kızılcık Şerbeti Görkem
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