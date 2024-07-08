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Kim Milyoner İster'de Telefon Jokeriyle Aranan Kişi O Anların Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı!

Kim Milyoner İster'de Telefon Jokeriyle Aranan Kişi O Anların Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 19:34

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri için aranan kişi, o anların kamera arkası görüntülerini paylaştı.

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Senelerdir ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner İster'de telefon jokerinin arka planı merak ediliyordu.

Senelerdir ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner İster'de telefon jokerinin arka planı merak ediliyordu.

En çok kullanılan jokerlerden biri olan telefon jokerinin arka planında neler olduğu sık sık merak ediliyordu.

En çok kullanılan jokerlerden biri olan telefon jokerinin arka planında neler olduğu sık sık merak ediliyordu.

Yarışmacı Elif Doğan 6. soruda takılınca Furkan Külcü'yü telefonla arayarak sorusunu sordu.

Yarışmacı Elif Doğan 6. soruda takılınca Furkan Külcü'yü telefonla arayarak sorusunu sordu.

"Hangi klasik eserin yazarı Samuel Beckett'tir?" sorusuna Google üzerinden yanıt arayan Furkan Külcü o anların kamera arkası görüntülerini paylaştı.

"Hangi klasik eserin yazarı Samuel Beckett'tir?" sorusuna Google üzerinden yanıt arayan Furkan Külcü o anların kamera arkası görüntülerini paylaştı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Külcü'nün paylaşımına pek çok yorum geldi:

Külcü'nün paylaşımına pek çok yorum geldi:
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