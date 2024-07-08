Aşk-ı Memnu'dan Sonra Hazal Kaya'ya Sürpriz için Beşir'in Beyaz Show'a Çıktığı Anlar Unutulmadı!
Aşk-ı Memnu'dan Sonra Hazal Kaya'ya Sürpriz için Beşir'in Beyaz Show'a Çıktığı Anlar Unutulmadı!
Aşkı Memnu finalinden sonra Nihal karakterini canlandıran Hazal Kaya, Beyaz Show'a çıkmıştı. Yayına sürpriz için bir video çeken rol arkadaşı Baran Akbulut (Beşir) herkesi güldürmüştü. O anlar TikTok'ta yeniden gündem oldu.
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya Aşkı Memnu'nun finalinden sonra Çağatay Ulusoy ile Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştı.
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O dönem bu birbirinden ayrı iki hikayeyi mizaha döken Beyazıt Öztürk, Kaya'yı davet ettiği yayında ona bir sürpriz yaptı.
Aşkı Memnu'daki rol arkadaşı Beşir'i canlandıran Baran Akbulut da onlara yardım edince ortaya bu güldüren anlar çıktı.
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