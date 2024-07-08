Aşk-ı Memnu'dan Sonra Hazal Kaya'ya Sürpriz için Beşir'in Beyaz Show'a Çıktığı Anlar Unutulmadı!

Aşkı Memnu finalinden sonra Nihal karakterini canlandıran Hazal Kaya, Beyaz Show'a çıkmıştı. Yayına sürpriz için bir video çeken rol arkadaşı Baran Akbulut (Beşir) herkesi güldürmüştü. O anlar TikTok'ta yeniden gündem oldu.