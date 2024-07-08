"Survivor 2025 Kadrosuna Ünlü Pop Şarkıcısı Katıldı" İddiası Kafaları Karıştırdı!
"Survivor 2025 Kadrosuna Ünlü Pop Şarkıcısı Katıldı" İddiası Kafaları Karıştırdı!
Kaynak: https://x.com/tvkrali/status/18102512...
Sosyal medyada 'Televizyon Kralı' adlı hesaptan ünlü bir kadın pop şarkıcısının Survivor 2025 kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.
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Survivor 2024: All Star, geçtiğimiz ay Ogeday Girişken'in şampiyonluğu ile sonlandı.
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2025 yılı için Survivor hazırlıkları şimdiden başladı. Gelecek sezonda hangi isimler olmalı tartışması sürüyor.
Sosyal medyada destekledikleri yarışmacıları paylaşan Survivor takipçilerine bir şok haber ile geldik!
"Televizyon Kralı" adlı X hesabının aktardığına göre kulislerde ünlü bir kadın pop şarkıcısının Survivor'a katılacağı konuşuluyor.
Kullanıcı isim veremeyeceğini söylese de o ismi fiziksel özellikleri ve başarısı ile tarif etti: "Her daim kusursuz fiziğiyle yaptığı albümlerle rekorlar kıran ünlü bir kadın."
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Sizce bu isim kim? Yorumlarda buluşalım...
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