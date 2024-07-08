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"Survivor 2025 Kadrosuna Ünlü Pop Şarkıcısı Katıldı" İddiası Kafaları Karıştırdı!

"Survivor 2025 Kadrosuna Ünlü Pop Şarkıcısı Katıldı" İddiası Kafaları Karıştırdı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 15:31

Sosyal medyada 'Televizyon Kralı' adlı hesaptan ünlü bir kadın pop şarkıcısının Survivor 2025 kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Kaynak: https://x.com/tvkrali/status/18102512...
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twitter.com
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Sizce bu isim kim? Yorumlarda buluşalım...

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