Survivor Nefise'den Ogeday'ın Şampiyonluğuna Çok Konuşulacak Yorum Geldi!
Survivor Nefise'den Ogeday'ın Şampiyonluğuna Çok Konuşulacak Yorum Geldi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=GB1nX...
Survivor 2024 All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken olurken, ikinci olan Nefise Karatay'dan bu şampiyonluk hakkında yorum gecikmedi.
KAYNAK: Haberler.com
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Gelmiş geçmiş en heyecanlı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star 2024'te final koltuğuna oturan Ogeday ve Nefise nefes kesen bir yarış içerisine girmişlerdi.
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İki şampiyonun yarıştığı final etabında Ogeday az bir farkla Nefise'yi yenerken, Nefise rakibinin bu galibiyeti hakkında ilk kez açıklamada bulundu.
Haberler.com'a konuk olan Nefise Karatay, "Ogeday şampiyonluğu hak etti mi?" sorusuna "Tabii ki hak etti" yanıtı verirken, rakibini övmeyi de ihmal etmedi.
İşte Nefise'nin Ogeday'ın şampiyonluğu hakkındaki o açıklaması:
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