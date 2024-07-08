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Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'a Gelen Polislik Soruları Kahkahaya Boğdu!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'a Gelen Polislik Soruları Kahkahaya Boğdu!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 22:59 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 00:10

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Arka Sokaklar dizisindeki 'Hüsnü Çoban' karakteriyle tanıdığımız Özgür Ozan, 'Açık Büfe' isimli YouTube kanalına konuk oldu.

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Özgür Ozan'a defalarca polis olup olmadığıyla ilgili sorular soruldu. Programın formatı dahilinde Ozan'a yöneltilen sorular izleyicileri kırdı geçirdi.

Özgür Ozan'a defalarca polis olup olmadığıyla ilgili sorular soruldu. Programın formatı dahilinde Ozan'a yöneltilen sorular izleyicileri kırdı geçirdi.

Renkli dakikaların yaşandığı mizah dolu video sosyal medyada beğeni topladı.

Renkli dakikaların yaşandığı mizah dolu video sosyal medyada beğeni topladı.

O anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Onur toraman

ülkenin zeka seviyesinden onedio editörüde nasibini almış. parodi bu diyalog alooo

onur.ozdemir

Bu adamı ne zaman görsem aklıma sadece Selami tiplemesi geliyor

Leyli

Onedioda seviye iyice düştü. Editör reels izleyip gelip burada haber yapıyor. Bu program nedir, konsepti nedir, sunucu kimdir araştırmıyor.