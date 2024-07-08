Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'a Gelen Polislik Soruları Kahkahaya Boğdu!

Arka Sokaklar dizisindeki 'Hüsnü Çoban' karakteriyle tanıdığımız Özgür Ozan, 'Açık Büfe' isimli YouTube kanalına konuk oldu.
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Özgür Ozan'a defalarca polis olup olmadığıyla ilgili sorular soruldu. Programın formatı dahilinde Ozan'a yöneltilen sorular izleyicileri kırdı geçirdi.
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Renkli dakikaların yaşandığı mizah dolu video sosyal medyada beğeni topladı.
O anlar 👇
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ülkenin zeka seviyesinden onedio editörüde nasibini almış. parodi bu diyalog alooo
Bu adamı ne zaman görsem aklıma sadece Selami tiplemesi geliyor
Onedioda seviye iyice düştü. Editör reels izleyip gelip burada haber yapıyor. Bu program nedir, konsepti nedir, sunucu kimdir araştırmıyor.