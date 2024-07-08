Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, Kendisini En Çok Zorlayan Sahneyi Açıkladı!
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, Kendisini En Çok Zorlayan Sahneyi Açıkladı!
Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda üçüncü sezon heyecanı çoktan başladı. Dizide Ferit'e hayat veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir, yaşadığı en zorlayıcı sahneyi anlattı.
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Son iki sezonun reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekici bir sezon finali yaparak diziye yönelik merakı artırmıştı.
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Üçüncü sezonda bizi neler bekliyor diye düşünürken ortaya Seyran'ın hamile olması, Pelin'in hastane raporlarını değiştirmesi gibi pek çok teori atılmıştı.
Yeni sezonu iple çekmemize sebep olan bu gelişmelerin yanında Ferit rolüne hayat veren Mert Ramazan Demir bir içecek markasının reklam yüzü oldu ve yapılan röportajda pek çok soruya yanıt verdi.
Sette yaşadığı en zorlayıcı sahne sorulan ünlü oyuncu, bu soruya "Ferit'in ağabeyinin öldüğünü öğrendiği an!" dedi.
"Çünkü bir yağmurlama sistemi vardı. Bir kere çekilmesi gerekiyordu, gün gidecekti. İnanılmaz bir stres, güzel oldu ama tam yağmurun altına giriyorum tekrar çıkıyorum. En zoru oydu benim için" dedi.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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