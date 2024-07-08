Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, Kendisini En Çok Zorlayan Sahneyi Açıkladı!

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda üçüncü sezon heyecanı çoktan başladı. Dizide Ferit'e hayat veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir, yaşadığı en zorlayıcı sahneyi anlattı.