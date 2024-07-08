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Murat Aci'yi Öldürüp ABD'ye Kaçan Timur Cihantimur'un Babası Doktor B'nin TV Programına Başlaması Tepki Çekti!

Murat Aci'yi Öldürüp ABD'ye Kaçan Timur Cihantimur'un Babası Doktor B'nin TV Programına Başlaması Tepki Çekti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 22:32

16 yaşında ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un annesiyle kaçmasına yardım eden Bülent Cihantimur, TLC ekranlarında yeni bir programa başlayacağını duyurması tepkiye yol açtı.

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Geçtiğimiz yıl 1 Mart'ta yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz kullandığı aracıyla seyir halindeyken park halinde bulunan ATV sürücüsü 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu.

Geçtiğimiz yıl 1 Mart'ta yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ehliyetsiz kullandığı aracıyla seyir halindeyken park halinde bulunan ATV sürücüsü 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu.

Gerçekleşen olayın ardından Eylem Tok oğluyla birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. Kaçmalarına yardım ettiği iddiasıyla baba Bülent Cihantimur da yargılanmıştı.

Gerçekleşen olayın ardından Eylem Tok oğluyla birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. Kaçmalarına yardım ettiği iddiasıyla baba Bülent Cihantimur da yargılanmıştı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD'de yakalanıp yargılanmaya başlamasının ardından geçtiğimiz günlerde baba Bülent Cihantimur TLC ekranlarında yeni bir TV programına başlayacağını duyurmuştu.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un ABD'de yakalanıp yargılanmaya başlamasının ardından geçtiğimiz günlerde baba Bülent Cihantimur TLC ekranlarında yeni bir TV programına başlayacağını duyurmuştu.

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Haberin duyulmasıyla birlikte tepkiler arttı:

Haberin duyulmasıyla birlikte tepkiler arttı:
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