Oğlu Timur ve Eski Eşi Eylem Tok ABD'ye Kaçmıştı! Bülent Cihantimur, TLC'de Programa Başlıyor İddiası!
Oğlu Timur ve Eski Eşi Eylem Tok ABD'ye Kaçmıştı! Bülent Cihantimur, TLC'de Programa Başlıyor İddiası!
16 yaşında ehliyetsiz sürdüğü araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un doktor babası Bülent Cihantimur, yakında TLC’de programa başlayacağını duyurdu. Timur Cihantimur kaza sonrası annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Baba Bülent Cihantimur ise dosyada “şüpheli” olarak sorgulanmış ve adli kontrol tedbiriyle serbest kalmıştı.
Kaynak: Edanur-Aktürk-Patronlar Dünyası
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan ATV sürücüsü 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.
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Olayın ardından Eylem Tok, oğlunu yurtdışına kaçırmıştı. Önce Mısır'a giden ikili, ardından ABD'ye geçiş yapmıştı.
Türk hükümetinin baskısı sonrası Timur Cihantimur ve Eylem Tok, ABD'de yakalandı ve yargılamaları devam ediyor.
Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, oğlu için kefalet talebinden sonra baba Cihantimur’un yeniden televizyon programına başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. 2019’da TLC’de ilk yerel içerik olan “Doctor B: Bu ben miyim?” o dönem oldukça ilgi çekmişti.
Oğuz Murat Aci’nin acılı babası Özer Aci ise programın yeniden başlayacak olmasına şu sözlerle tepki gösterdi:
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TLC Türkiye'nin resmi hesaplarından ise programın başlayacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı.
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