Direksiyon Sınavı Değişiyor: Ehliyet Alacakların Korkulu Rüyası Paralel Parka Düzenleme!

Sürücü adaylarının direksiyon sınavda 'U dönüşü' de yapmak durumunda kalabileceğini söyleyen Tekin, ''Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek' dedi.