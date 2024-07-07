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Direksiyon Sınavı Değişiyor: Ehliyet Alacakların Korkulu Rüyası Paralel Parka Düzenleme!

Direksiyon Sınavı Değişiyor: Ehliyet Alacakların Korkulu Rüyası Paralel Parka Düzenleme!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 15:07

Sürücü adaylarının korkulu rüyası olan direksiyon sınavındaki park manevrasında değişikliğe gidiliyor. Adaylara bundan böyle iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor. 

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İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlığı yapıldığını söyledi.

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlığı yapıldığını söyledi.

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Tekin, burada adaylara bir esneklik sağlanacağını ifade etti. Tekin şu ifadeleri kullandı: 👇

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Tekin, burada adaylara bir esneklik sağlanacağını ifade etti. Tekin şu ifadeleri kullandı: 👇

"Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek."

"Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek."

Sürücü adaylarının direksiyon sınavda 'U dönüşü' de yapmak durumunda kalabileceğini söyleyen Tekin, ''Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek' dedi.

Tekin ayrıca şöyle devam etti: "Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Bunlar güvenlik açısından önemli. Haberlerde çıkan 'joker' denilen, birinin yerine kimliğini değiştirerek başkasının sokulması gibi illegalliği ortadan kaldıracak bir uygulama. "

Tekin ayrıca şöyle devam etti: "Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Bunlar güvenlik açısından önemli. Haberlerde çıkan 'joker' denilen, birinin yerine kimliğini değiştirerek başkasının sokulması gibi illegalliği ortadan kaldıracak bir uygulama. "

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının arttığına değinen Tekin, sürücü kurslarının da artık eğitimlerinde bu araçları kullanmaya başladığını kaydetti.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının arttığına değinen Tekin, sürücü kurslarının da artık eğitimlerinde bu araçları kullanmaya başladığını kaydetti.

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