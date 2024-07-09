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MasterChef'in Gedikli Yarışmacısı Sergen'den Yarışma Hakkında Bomba İtiraflar

MasterChef'in Gedikli Yarışmacısı Sergen'den Yarışma Hakkında Bomba İtiraflar

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 08:00

MasterChef'in gedikli yarışmacılarından Sergen Özen, ChefStory YouTube kanalına konuk oldu. Sergen Özen, MasterChef hakkında bomba itiraflarda bulundu.

KAYNAK: ChefStory

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_zU5k...
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MasterChef Türkiye'nin en konuşulan yarışmacılarından Sergen Özen, ChefStory'nin YouTube kanalına konuk oldu.

MasterChef Türkiye'nin en konuşulan yarışmacılarından Sergen Özen, ChefStory'nin YouTube kanalına konuk oldu.

İki kez MasterChef'e katılan ve son 5'e kalan Sergen Özen, MasterChef hakkında yaptığı bomba itiraflarla tekrardan gündem oldu.

İki kez MasterChef'e katılan ve son 5'e kalan Sergen Özen, MasterChef hakkında yaptığı bomba itiraflarla tekrardan gündem oldu.

MasterChef'e ilk katıldığında yemeğini eksik sunduğu için elendiğini belirten Sergen, ardından yarışmaya ekip tarafından çağırıldığını anlattı.

MasterChef'e ilk katıldığında yemeğini eksik sunduğu için elendiğini belirten Sergen, ardından yarışmaya ekip tarafından çağırıldığını anlattı.

Bir sonraki sezonda MasterChef ekibinin arayarak kendisini çağırdığı Sergen yarışmaya katıldıktan sonra 4. olurken, ilk başlarda yadırgadığı kameralara da alıştığını belirtti.

Bir sonraki sezonda MasterChef ekibinin arayarak kendisini çağırdığı Sergen yarışmaya katıldıktan sonra 4. olurken, ilk başlarda yadırgadığı kameralara da alıştığını belirtti.

Şefleri sık sık kandırdığını da aktaran Sergen, "Yarışmada hep şeflere yalan atardım, babaannem böyle yapardı falan diye. Hiçbiri yok yalan yani." sözlerini kullandı.

Şefleri sık sık kandırdığını da aktaran Sergen, "Yarışmada hep şeflere yalan atardım, babaannem böyle yapardı falan diye. Hiçbiri yok yalan yani." sözlerini kullandı.
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İşte Sergen'in o açıklamaları:

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