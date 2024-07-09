Kızılcık Şerbo'nun Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Dizideki Şoke Eden Ters Köşelere Yorum
Kızılcık Şerbo'nun Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Dizideki Şoke Eden Ters Köşelere Yorum
Saba Tümer'i YouTube kanalına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, dizideki ters köşe sonlar ve bomba olaylar hakkında yorum yaptı.
KAYNAK: Saba Tümer/ YouTube
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Televizyonun tüm kaos ihtiyacını tek başına sırtlayan Kızılcık Şerbeti son dönemin en iddialı yerli dizilerinden biri.
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Büyük olayların patır patır patladığı ve ters köşe bölüm sonlarıyla Kızılcık Şerbeti her 3 evden 2'sini etkisi altına alırken, bu başarısı reytinglerde ayan beyan görünüyor.
Şimdilerde 3. sezon hazırlığında olan gözümüzün bebeği Şerbo'nun nasıl bir yol haritası izleyeceği en büyük merak konusu olurken, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan Evrim Alasya dizi hakkında konuşmayı ihmal etmedi.
Kızılcık Şerbeti'nin vazgeçilmez unsuru olan "ters köşeler" hakkında konuşan dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, bazen senaryoyu okurken kendilerinin bile ters köşe olduklarını itiraf etti.
"Okurken bizim de beklemediğimiz bir akışla karşılaşınca oyuncu olarak biz bile içindeyken "Nasıl ya?" diyorsak seyirci dışarıda şok oluyordur diye aramızda çok konuştuğumuz oldu."
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