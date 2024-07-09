Tozluyaka'nın Genç Yıldızı, Bergüzar Korel'in Oğlunu Canlandıracak!
Tozluyaka'nın Genç Yıldızı, Bergüzar Korel'in Oğlunu Canlandıracak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
'Annem Ankara' dizisiyle yıllar sonra televizyona geri dönen Bergüzar Korel'in dizideki oğlunu kimin canlandıracağı sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan Bergüzar Korel, tam 6 yıldır televizyondan uzak.
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Dijital işlerde yer almasına rağmen televizyonda çok özlenen Bergüzar Korel, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Annem Ankara" dizisiyle dönmeye hazırlanırken, dizi hakkındaki son detaylar belli oldu.
3 erkek çocuk sahibi bir kadının yaşam mücadelesini anlatacak olan dizide Korel, Zuhal karakteriyle karşımıza çıkarken, oğullarından birini kimin canlandıracağı belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Zuhal'in büyük oğlu Burak'a Tozluyaka'dan tanıdığımız Durukan Çelikkaya hayat verecek.
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