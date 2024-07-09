Görüş Bildir
Haberler
TV
Tozluyaka'nın Genç Yıldızı, Bergüzar Korel'in Oğlunu Canlandıracak!

Tozluyaka'nın Genç Yıldızı, Bergüzar Korel'in Oğlunu Canlandıracak!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 11:01

'Annem Ankara' dizisiyle yıllar sonra televizyona geri dönen Bergüzar Korel'in dizideki oğlunu kimin canlandıracağı sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan Bergüzar Korel, tam 6 yıldır televizyondan uzak.

Son olarak 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan Bergüzar Korel, tam 6 yıldır televizyondan uzak.

Dijital işlerde yer almasına rağmen televizyonda çok özlenen Bergüzar Korel, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Annem Ankara" dizisiyle dönmeye hazırlanırken, dizi hakkındaki son detaylar belli oldu.

Dijital işlerde yer almasına rağmen televizyonda çok özlenen Bergüzar Korel, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Annem Ankara" dizisiyle dönmeye hazırlanırken, dizi hakkındaki son detaylar belli oldu.

3 erkek çocuk sahibi bir kadının yaşam mücadelesini anlatacak olan dizide Korel, Zuhal karakteriyle karşımıza çıkarken, oğullarından birini kimin canlandıracağı belli oldu.

3 erkek çocuk sahibi bir kadının yaşam mücadelesini anlatacak olan dizide Korel, Zuhal karakteriyle karşımıza çıkarken, oğullarından birini kimin canlandıracağı belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Zuhal'in büyük oğlu Burak'a Tozluyaka'dan tanıdığımız Durukan Çelikkaya hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Zuhal'in büyük oğlu Burak'a Tozluyaka'dan tanıdığımız Durukan Çelikkaya hayat verecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın