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"Çocuklarım Yaptırdı" Demişti: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Kesik Elinin Dövmesi Ortaya Çıktı!

"Çocuklarım Yaptırdı" Demişti: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Kesik Elinin Dövmesi Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 14:58

MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz hafta programda kıyma makinesine kaptırdığı eliyle ilgili konuşmuştu. Çocuklarının kesilen elinin dövmesini yaptırdığını söyleyen Mehmet Şef'in bahsettiği dövme sonunda görüldü!

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MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, çocuk yaşından bu yana mutfakta yer almış ve sonunda ödüllü bir şef olmayı başarmıştı.

MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, çocuk yaşından bu yana mutfakta yer almış ve sonunda ödüllü bir şef olmayı başarmıştı.

Tüm bu başarıyı 5 yaşında arkadaşlarıyla oyun oynarken kıyma makinesine kaptırdığı ve bu sebeple kesilen 3 parmağıyla başaran Mehmet Şef, hikayesiyle herkesi duygulandırmıştı.

Tüm bu başarıyı 5 yaşında arkadaşlarıyla oyun oynarken kıyma makinesine kaptırdığı ve bu sebeple kesilen 3 parmağıyla başaran Mehmet Şef, hikayesiyle herkesi duygulandırmıştı.

Sol elinde 3 parmağı olmayan Yalçınkaya, MasterChef'te elinin hikayesini anlatmış ve "Çocuklarım elimin dövmesini yaptırdı" demişti.

Sol elinde 3 parmağı olmayan Yalçınkaya, MasterChef'te elinin hikayesini anlatmış ve "Çocuklarım elimin dövmesini yaptırdı" demişti.

Detaylar:

Ünlü şefin kızı Sude Yalçınkaya'nın güneşlenirken yaptığı paylaşımda bahsi geçen dövme göründü!

Ünlü şefin kızı Sude Yalçınkaya'nın güneşlenirken yaptığı paylaşımda bahsi geçen dövme göründü!

Bu üzücü hikayenin böyle anlamlı bir dövmeye dönüşmesi oldukça etkileyici. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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