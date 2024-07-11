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Etimesgut Belediyesi’nden Dikkat Çeken ‘15 Temmuz’ Kararı: Anma Yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi’nden Dikkat Çeken ‘15 Temmuz’ Kararı: Anma Yapılmayacak

Ankara 15 Temmuz Erdal Beşikçioğlu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 12:31

Erdal Beşikçioğlu‘nun başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyesi'nden dikkat çeken hamle geldi. Tasarruf tedbirleri kapsamında 15 Temmuz’da anma etkinliği yapmama kararı alındı.

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Belediyeler, tek tek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin programını açıklarken, Etimesgut Belediyesi yeni bir karar aldığını duyurdu.

Belediyeler, tek tek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin programını açıklarken, Etimesgut Belediyesi yeni bir karar aldığını duyurdu.

Etimesgut Belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında belediyenin herhangi bir etkinlik organize etmeyeceğini duyurdu.

Etimesgut Belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında belediyenin herhangi bir etkinlik organize etmeyeceğini duyurdu.

Belediye’den konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.”

Belediye’den konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.”
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