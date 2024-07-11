Etimesgut Belediyesi’nden Dikkat Çeken ‘15 Temmuz’ Kararı: Anma Yapılmayacak
Etimesgut Belediyesi’nden Dikkat Çeken ‘15 Temmuz’ Kararı: Anma Yapılmayacak
Erdal Beşikçioğlu‘nun başkanlığını yaptığı Etimesgut Belediyesi'nden dikkat çeken hamle geldi. Tasarruf tedbirleri kapsamında 15 Temmuz’da anma etkinliği yapmama kararı alındı.
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Belediyeler, tek tek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinliklerinin programını açıklarken, Etimesgut Belediyesi yeni bir karar aldığını duyurdu.
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Etimesgut Belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında belediyenin herhangi bir etkinlik organize etmeyeceğini duyurdu.
Belediye’den konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur.”
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