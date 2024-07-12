Tartışma Büyüdü: TBMM, Kabul Ederse Kadınlar Soyadını Tek Başına Kullanamayacak: ''Eşitliğe Aykırı''
Geçtiğimiz yıl tarihe karışan soyadı meselesi yine gün yüzüne çıktı. Kadınlar, isterse kendi soyadını, eşininkini ya da ikisini birden kullanabiliyordu. Ancak Türk Medeni Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek yeni bir tartışmanın ateşi fitillenmiş oldu. Konuya ilişkin İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü Onedio'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AYM ''eşitliğe aykırı'' diyerek kadının evlendikten sonra soyadını değiştirme zorunluluğunu kaldırmıştı. Kadınların birçoğunun sevindiği olayda kötü bir gelişme yaşandı. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlemeye gidilecek. Bu değişikliğe göre kadın, evlendiğinde eşinin soyadını alacak. Kadın, evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek.
1926-2001 yılları arasında Türkiye’de Medeni Kanuna göre evlenen kadın, eşinin soyadını almak zorundaydı.14 Mayıs 1994’te yapılan bir değişiklikle evli kadınlar, eski soyadlarını eşlerin soyadlarının önüne ekleyebilme hakkı kazandı. 30 yıl aradan sonra 2023 yılında ise Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İsteyen eşinin soyadını alacak, isteyen kendi soyadıyla devam edecek, isteyen her ikisini birden kullanabilecekti.
Ancak işler yine değişti ve tarihin tozlu raflarına atılan soyadı meselesi yine karşımıza çıktı. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Buna göre; 'kadının soyadı' düzenlemesinde yapılan değişiklik ile AYM kararına rağmen kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak.
İşte bu karar sonrası yeni bir tartışmanın ateşi fitilenmiş oldu. Bir kez daha kadınlardan kazandıklar haklar ellerinden alınmak isteniyor.
Yargı Paketi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesi sonrası İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Onedio'ya konuştu. Başkan Saraç, ''Kendi soyadını taşımak bir haktır. Erkek eş ömür boyu kendi soyadını kullanıyorken, bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması eşitliğe aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan, hukuk devleti ilkesini de hiçe sayan 9. Yargı paketindeki soyadı ile ilgili yasa teklifine TBMM’de tüm vekiller karşı çıkmalıdır '' dedi.
Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün sahibi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, konuya ilişkin Onedio'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
''İktidar Hukuku İhlal Ediyor, Yanlış Yapıyorsunuz Tasarıyı Geri Çekin''
''İktidar hukuku ihlal ediyor, yanlış yapıyorsunuz tasarıyı geri çekin'' diyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, sözlerine şöyle devam etti: ''Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan iktidar, Parlamento'nun da tanımamazlığını sürmesini talep ettiği için bu kanun teklifini götürdü. İktidar, hukuku ihlal ediyor. Kadın kendi soyadını kullanınca ''ailenin yapısının bozulacağı'' söyleniyor. Bu söz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken de kullanıldı. Hep söylüyoruz; bunca şiddet, cinayet ailenin yapısını bozmuyor. Kadın, o ailenin içinde tacize, tecavüze ve şiddete uğruyor. Bunlar ailenin yapısını bozmuyor. Ama kadın kendi soyadını almaya çalıştığında ailenin yapısı bozuluyormuş. O zaman lanet olsun bu aileye. Bu kanunsal bir hak mücadelesidir. İktidar, kazanılmış bir hakkın peşinde niye koşar anlamış değilim. Şu ana kadar bütün dertlerimiz bitti, kadınlar kendi soyadlarını kullanmasın deniliyor. Niye 'aile dağılıyormuş'. Aile diye bir şey yok.''
''Medeni Kanun'daki Diğer Kazanımlar Yerinden Oynatılacak''
Başkan Canan Güllü, iktidara seslenerek, ''Biz kadınlar için dünya kadar büyük kazanılmış bir hakkı iktidar değiştirince eline geçecek. Davaları kazanan kadınlar var. Şimdi ne olacak kazandıkları haklara? Kadın birey olarak var. Bu bireyliğinin sonucu olarak Anayasa Mahkemesi diyor ki 'Senin varlığını kendi soyadınla devam ettirebilme hakkını ben sana veriyorum'. Ancak bu ülkeyi yönetenler, 'bu kararı kabul etmiyorum' diyor. Peki yarın sokakta birini öldüren kişi mahkemeye çıktığında 'Ben sizin kararınızı tanımıyorum' diyebilir. Çünkü iktidarın yaptığı karar tanımamazlık aslında sahada şiddetin artmasına asayişin bozulmasına neden oluyor. Bu tanımamazlığı Parlamento'ya da onaylatmak isteyor. Buradan iktidara sesleniyoruz. Yanlış yapmayın, geri çekin tasarıyı. Birlikte üzerinde düzenleme yapalım. Kadınlar soyadlarını kullansınlar. Bu kullanımdan aile bozulmaz. Bu değişikliklerle beraber Medeni Kanun'a da gidilecek. Medeni Kanun'daki diğer kazanımlar yerinden oynatılacak. Düzen bozulmuş olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak acilen bu konuda iktidarın tasarı üzerinde yeniden sivil toplum işbirliği ile çalışmasını talep ediyorum'' dedi.
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