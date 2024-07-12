Tartışma Büyüdü: TBMM, Kabul Ederse Kadınlar Soyadını Tek Başına Kullanamayacak: ''Eşitliğe Aykırı''

Başkan Canan Güllü, iktidara seslenerek, ''Biz kadınlar için dünya kadar büyük kazanılmış bir hakkı iktidar değiştirince eline geçecek. Davaları kazanan kadınlar var. Şimdi ne olacak kazandıkları haklara? Kadın birey olarak var. Bu bireyliğinin sonucu olarak Anayasa Mahkemesi diyor ki 'Senin varlığını kendi soyadınla devam ettirebilme hakkını ben sana veriyorum'. Ancak bu ülkeyi yönetenler, 'bu kararı kabul etmiyorum' diyor. Peki yarın sokakta birini öldüren kişi mahkemeye çıktığında 'Ben sizin kararınızı tanımıyorum' diyebilir. Çünkü iktidarın yaptığı karar tanımamazlık aslında sahada şiddetin artmasına asayişin bozulmasına neden oluyor. Bu tanımamazlığı Parlamento'ya da onaylatmak isteyor. Buradan iktidara sesleniyoruz. Yanlış yapmayın, geri çekin tasarıyı. Birlikte üzerinde düzenleme yapalım. Kadınlar soyadlarını kullansınlar. Bu kullanımdan aile bozulmaz. Bu değişikliklerle beraber Medeni Kanun'a da gidilecek. Medeni Kanun'daki diğer kazanımlar yerinden oynatılacak. Düzen bozulmuş olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak acilen bu konuda iktidarın tasarı üzerinde yeniden sivil toplum işbirliği ile çalışmasını talep ediyorum'' dedi.