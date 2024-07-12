Vize Kâbusu Geri Döndü! IBAN'a Para Gönderenler Dikkat: Vize Başvurusu Reddedildi
Vize Kâbusu Geri Döndü! IBAN'a Para Gönderenler Dikkat: Vize Başvurusu Reddedildi
Vize kâbusu bitmiyor. Vize başvurusu yapanlara bir kötü haber daha geldi. Yapılan açıklamaya göre yalnızca geçtiğimiz yıl, reddedilen vizeler için gerçekleştirilen harcamalar 13 milyon Euro'yu buldu. Vize başvurusu yapanları yakından ilgilendiren bir olay yaşandı.
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Arkadaşının verdiği IBAN'a para gönderen gencin, açıklama kısmına şaka olsun diye düştüğü not vize başvurusunun reddedilmesine sebep oldu.
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2023'te reddedilen vizeler için yapılan harcamaların 13 milyon Euro'ya ulaştığı aktarıldı. Geçmişte IBAN’a gönderdiği para nedeniyle vize mağduriyeti yaşayan bir vatandaş ise sosyal medyada gündem oldu.
IBAN'a para gönderirken şaka maksatlı açıklama kısmına "Gecelik ücret" yazan vatandaşın bu nedenle vizesi reddedildi.
TikTok'ta paylaşılan ve sosyal medyada gündem olan videoya "Böyle şeylerin şakası olmuyormuş demek ki..." notu düşüldü.
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Öküz altında buzağı arıyorlar vize vermemek için.
bence iyi de yapıyorlar. ince eleyip sık dokumaları iyi. en azından bizim gibi yol geçen hanına dönmüyor ülkeleri. bizde vizeyi bırak, sınır kapısından atlay... Devamını Gör
zikerim Avrupa'yı.biz kendimizi geliştirelim.avrupaya ihtiyacımız yok.tek sorun şu anki yönetim
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