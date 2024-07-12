Vize Kâbusu Geri Döndü! IBAN'a Para Gönderenler Dikkat: Vize Başvurusu Reddedildi

Vize kâbusu bitmiyor. Vize başvurusu yapanlara bir kötü haber daha geldi. Yapılan açıklamaya göre yalnızca geçtiğimiz yıl, reddedilen vizeler için gerçekleştirilen harcamalar 13 milyon Euro'yu buldu. Vize başvurusu yapanları yakından ilgilendiren bir olay yaşandı.