İzmir’de Karşıdan Karşıya Geçen İki Kişinin Elektrik Akımıyla Hayatını Kaybettiği Anların Yeni Görüntüleri

23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay, yağış sonrası su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak acı bir şekilde hayatlarını kaybetti. Olay İzmir Alsancak’ta meydana geldi, etkili sağanaklar sonucu yoldaki su birikintisinde kaynağı bilinmeyen elektrik kaçağı vardı. Şimdiyse olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Akıma kapılan arkadaşını gören kişinin de ona yardım etmek için elini uzattığı anda akıma kapılarak yere yığıldığı görüldü.
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Dakikalarca elektrik akımına kapılan Deniz ve Öktemay olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Gani gani rahmet eylesin
çok üzücü bi haber ALLAH taksiratlarini affetsin
sorumlu her kimse esnaf mıdır, belediye midir, devlet midir nedir her ne ise yargılanmalı NOKTA NOKTA