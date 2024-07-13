Armağan Çağlayan, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Çok Sert Sözlerle Karşı Çıktı

Son günlerin en çok konuşulan konusu sokak hayvanlarına ötanazi yapılmasını uygun gören kanun teklifi değişikliğinin TBMM'ye sunulması... Sade vatandaşından tutun da ünlüsüne kadar herkes bu yasa tasarısını eleştiriyor ve derhal geri çekilmesini talep ediyor. Konuyla ilgili Armağan Çağlayan da kendi yorumunu bugün yaptı. Gelin hep birlikte Çağlayan'ın paylaşımına bir bakalım.