Armağan Çağlayan, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Çok Sert Sözlerle Karşı Çıktı
Armağan Çağlayan, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Çok Sert Sözlerle Karşı Çıktı
Son günlerin en çok konuşulan konusu sokak hayvanlarına ötanazi yapılmasını uygun gören kanun teklifi değişikliğinin TBMM'ye sunulması... Sade vatandaşından tutun da ünlüsüne kadar herkes bu yasa tasarısını eleştiriyor ve derhal geri çekilmesini talep ediyor. Konuyla ilgili Armağan Çağlayan da kendi yorumunu bugün yaptı. Gelin hep birlikte Çağlayan'ın paylaşımına bir bakalım.
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Son günlerde Türkiye'nin gündemi Hayvanları Koruma Kanunu'nda bir değişiklik yapılması teklifiyle çalkalanıyor. Hayvan hakları dernekleri, hayvan sahipleri ve pek çok vatandaş TBMM'ye önerilen bu teklifi tartışıyor.
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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verilmesini kapsıyor.
Yasa tasarısı ötanazi kavramını kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış ve rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması olarak nitelendiriliyor. Tabii bu ötanazi kavramı hem sade vatandaşlar hem de ünlüler tarafından çok sert eleştiriliyor.
Bu eleştirilerden bir tanesi de Armağan Çağlayan'dan geldi. Çağlayan yaptığı paylaşımda ötanazinin Türkiye'de yasal olmadığı ve iradesini beyan edemeyen hayvanlara ötanazi uygulamaya kimsenin hakkı olmadığı anlamına gelen bir paylaşım yaptı.
Armağan Çağlayan'ın paylaşımına pek çok yorum geldi. Pek çok X kullanıcısı #YasayiGeriCek etiketiyle kanun teklifinin meclisten geri çekilmesini talep etti. Bazıları da "insanla hayvanı mı kıyaslıyorsun?" eleştirisinde bulundu. Kimi de Çağlayan'a "evine al ve sus" yorumunu yaptı.
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