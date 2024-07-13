Görüş Bildir
Haberler
Video
81 Yaşındaki Büyükannesine AC/DC Konserine Götürerek Sürpriz Yapan Torunu Unutulmaz Anlar Yaşattı

81 Yaşındaki Büyükannesine AC/DC Konserine Götürerek Sürpriz Yapan Torunu Unutulmaz Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 17:38

İçerik Devam Ediyor

AC/DC hayranı olan büyükannesine sürpriz yaparak konsere götüren torunu büyükannesi için unutulmaz anlara vesile oldu. Yaşlı kadın konser biletini görünce öylesine mutlu oldu ki duyguları ekran başındaki bizlere de geçti. Gelin yaşlı kadının konser vloguna birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllardır bu anı bekliyormuşçasına bir enerjiye sahip olan 81 yaşındaki kadın adeta diğer dinleyicilere taş çıkarttı.

Yıllardır bu anı bekliyormuşçasına bir enerjiye sahip olan 81 yaşındaki kadın adeta diğer dinleyicilere taş çıkarttı.

Yaşlı kadın tartışmasız olarak konserden en zevk alan dinleyiciydi.

Yaşlı kadın tartışmasız olarak konserden en zevk alan dinleyiciydi.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Guns And Roses

Metallica, Guns n Roses Ac/DC Dream Theater, kimler geldi geçti hepsini kaçırdım inşallah oğlum da bana böyle bir sürpriz yapar büyüyünce 🤲🤲🤲