81 Yaşındaki Büyükannesine AC/DC Konserine Götürerek Sürpriz Yapan Torunu Unutulmaz Anlar Yaşattı

AC/DC hayranı olan büyükannesine sürpriz yaparak konsere götüren torunu büyükannesi için unutulmaz anlara vesile oldu. Yaşlı kadın konser biletini görünce öylesine mutlu oldu ki duyguları ekran başındaki bizlere de geçti. Gelin yaşlı kadının konser vloguna birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır bu anı bekliyormuşçasına bir enerjiye sahip olan 81 yaşındaki kadın adeta diğer dinleyicilere taş çıkarttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşlı kadın tartışmasız olarak konserden en zevk alan dinleyiciydi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Metallica, Guns n Roses Ac/DC Dream Theater, kimler geldi geçti hepsini kaçırdım inşallah oğlum da bana böyle bir sürpriz yapar büyüyünce 🤲🤲🤲