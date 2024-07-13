81 Yaşındaki Büyükannesine AC/DC Konserine Götürerek Sürpriz Yapan Torunu Unutulmaz Anlar Yaşattı

AC/DC hayranı olan büyükannesine sürpriz yaparak konsere götüren torunu büyükannesi için unutulmaz anlara vesile oldu. Yaşlı kadın konser biletini görünce öylesine mutlu oldu ki duyguları ekran başındaki bizlere de geçti. Gelin yaşlı kadının konser vloguna birlikte bakalım.