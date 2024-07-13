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Dillere Pelesenk Olan Kaptan Vahşi Kelebekten Bitmeyen Ankara Romantizmine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dillere Pelesenk Olan Kaptan Vahşi Kelebekten Bitmeyen Ankara Romantizmine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 17:16

Kavurucu sıcaklar etkisinde geçirdiğimiz bu Cumartesi gününde bakalım kimler Twitter mecrasında etkileşime doymuş, kimler mizah seviyelerini konuşturmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
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İhtiyacımız olan o enerji👇

İhtiyacımız olan o enerji👇
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Yaratılış meselesi 👇

Yaratılış meselesi 👇
twitter.com

Duyamıyorum, ne dedin???

Duyamıyorum, ne dedin???
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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nE? 👇

nE? 👇
twitter.com

Doğru dedin. 👇

Doğru dedin. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Link var mı?

Link var mı?
twitter.com

Bir zamanlar hepimiz 👇

Bir zamanlar hepimiz 👇
twitter.com
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Aura desen var, Romantizm desen var Ankara 👇

Aura desen var, Romantizm desen var Ankara 👇
twitter.com

Türkiye Türkçesi denince de siz 👇

Türkiye Türkçesi denince de siz 👇
twitter.com

Biz kötüyüz aynen 👍

Biz kötüyüz aynen 👍
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Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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