Dillere Pelesenk Olan Kaptan Vahşi Kelebekten Bitmeyen Ankara Romantizmine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dillere Pelesenk Olan Kaptan Vahşi Kelebekten Bitmeyen Ankara Romantizmine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kavurucu sıcaklar etkisinde geçirdiğimiz bu Cumartesi gününde bakalım kimler Twitter mecrasında etkileşime doymuş, kimler mizah seviyelerini konuşturmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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İhtiyacımız olan o enerji👇
Yaratılış meselesi 👇
Duyamıyorum, ne dedin???
👇
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nE? 👇
Doğru dedin. 👇
👇
Link var mı?
Bir zamanlar hepimiz 👇
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Aura desen var, Romantizm desen var Ankara 👇
Türkiye Türkçesi denince de siz 👇
Biz kötüyüz aynen 👍
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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