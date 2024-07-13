Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günümüz Meditasyonlarına Alternatif Video

Son zamanlarda sık sık ilginç başlıklı meditasyonlar gündemde. Her geçen gün daha da ilginç meditasyon videoları görüyor ve şaşırmaya devam ediyoruz. Komedi içerikleri üreten Yasemin Sakallıoğlu da sosyal medyada paylaşılan meditasyon videolarını tiye aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.