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Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günümüz Meditasyonlarına Alternatif Video

Yasemin Sakallıoğlu’ndan Günümüz Meditasyonlarına Alternatif Video

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 16:12

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Son zamanlarda sık sık ilginç başlıklı meditasyonlar gündemde. Her geçen gün daha da ilginç meditasyon videoları görüyor ve şaşırmaya devam ediyoruz. Komedi içerikleri üreten Yasemin Sakallıoğlu da sosyal medyada paylaşılan meditasyon videolarını tiye aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Çayda eriyen bisküvi meditasyonu” adını verdiği meditasyonla izleyenleri güldürmeyi başardı.

“Çayda eriyen bisküvi meditasyonu” adını verdiği meditasyonla izleyenleri güldürmeyi başardı.

Yardımcı oyunculardan biri onlara çay döküyor, onlar da karışıyorlardı.

Yardımcı oyunculardan biri onlara çay döküyor, onlar da karışıyorlardı.

İşte detaylar 👇

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