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İstanbul’da 1400 TL’ye Satılan Yarım Kilo Et Dönerin Fiyatı Dudak Uçuklattı

İstanbul’da 1400 TL’ye Satılan Yarım Kilo Et Dönerin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 13:05

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Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul’un Cennet Mahallesi’nde 1400 TL’ye satılan et döneri denediği anları kayda aldı. Trabzon ekmeğinde Trabzon’a has şekilde hazırlanan et dönerin fiyatı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki aldı.

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Yarım kilo olarak satılan et dönerin 1400 TL fiyatı olmasını kimi kullanıcılar uygun görürken kimisi ise çok pahalı olduğunu dile getirdi.

Yarım kilo olarak satılan et dönerin 1400 TL fiyatı olmasını kimi kullanıcılar uygun görürken kimisi ise çok pahalı olduğunu dile getirdi.

Trabzon ekmeğinde servis edilen dönerin yanında turşu, domates ve soğan da ikram ediliyordu.

Trabzon ekmeğinde servis edilen dönerin yanında turşu, domates ve soğan da ikram ediliyordu.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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bcamur

Çöp içerik. 4 porsiyon döner var orada. Porsiyonu 375 lira. Kimine uyar kimine uymaz. Üzerine konuşulacak bir şey yok yani

aysel z ofive

Allah🤲🏻 ihtiyaçlılara para versin