İstanbul’da 1400 TL’ye Satılan Yarım Kilo Et Dönerin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul’un Cennet Mahallesi’nde 1400 TL’ye satılan et döneri denediği anları kayda aldı. Trabzon ekmeğinde Trabzon’a has şekilde hazırlanan et dönerin fiyatı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki aldı.
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Yarım kilo olarak satılan et dönerin 1400 TL fiyatı olmasını kimi kullanıcılar uygun görürken kimisi ise çok pahalı olduğunu dile getirdi.
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Trabzon ekmeğinde servis edilen dönerin yanında turşu, domates ve soğan da ikram ediliyordu.
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Çöp içerik. 4 porsiyon döner var orada. Porsiyonu 375 lira. Kimine uyar kimine uymaz. Üzerine konuşulacak bir şey yok yani
Allah🤲🏻 ihtiyaçlılara para versin