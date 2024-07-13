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Sofra Adabına Göre Hamburger Nasıl Yenmeli?: “Bu Kadar Uğraşacak Olsam Hamburger Yemem”

Sofra Adabına Göre Hamburger Nasıl Yenmeli?: “Bu Kadar Uğraşacak Olsam Hamburger Yemem”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 11:04

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Hamburger yemek deyince aklınıza çatal bıçak eşliğinde yemek gelmiyordur. Ancak sofra adabı kurallarına göre hamburger bizim bildiğimizin aksine çatal bıçak ile yeniyor. Evet, yanlış duymadınız resmi ortamlarda hamburgerin el ile yenmesi doğru karşılanmıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Gastronomi hakkında içerikler üreten Ebru Omurcalı sosyal medya hesabından hamburgerin resmi ortamlarda nasıl yeneceğini anlattı.

Gastronomi hakkında içerikler üreten Ebru Omurcalı sosyal medya hesabından hamburgerin resmi ortamlarda nasıl yeneceğini anlattı.

Çatal bıçakla yenmesi gerektiğini söylerken sos içinse bıçak yardımıyla sürülmesi gerektiğini ekledi.

Çatal bıçakla yenmesi gerektiğini söylerken sos içinse bıçak yardımıyla sürülmesi gerektiğini ekledi.

İşte detaylar 👇

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