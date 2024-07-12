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Azerilere “Atatürk Sizin İçin Ne kadar Önemli” Sorusu Soruldu Gelen Yanıtlar Tebessüm Ettirdi

Azerilere “Atatürk Sizin İçin Ne kadar Önemli” Sorusu Soruldu Gelen Yanıtlar Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 14:48

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Halk Mikrofonu adlı sayfa “Atatürk sizin için ne kadar önemli?” sorusu için Azerbaycan vatandaşlarına mikrofon uzattı. Röportaj veren herkes içimizi ısıtan yanıtlar verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Azerbaycan vatandaşları ülkemiz için “Kardeş ülke, bir millet iki devlet, ana vatanımız gibi.” sözlerini kullandı.

Azerbaycan vatandaşları ülkemiz için “Kardeş ülke, bir millet iki devlet, ana vatanımız gibi.” sözlerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk içinse “Atatürk bizim için çok önemli, çok seviyoruz, Türkiye’yi dünyaya tanıtmış bir insan.” yorumları geldi.

Mustafa Kemal Atatürk içinse “Atatürk bizim için çok önemli, çok seviyoruz, Türkiye’yi dünyaya tanıtmış bir insan.” yorumları geldi.

İşte o anlar 👇

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