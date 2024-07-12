Okunmuş Su Yapmayı Pratik Hale Getirmek İçin Bardak Boyutunda Ayet Sayfaları Üretildi

Her geçen gün piyasaya sürülen yenilikler görüyoruz. Şimdilerde ise sosyal medya gündeminde okunmuş su yapılabilmesi için üretilen yapraklar var. Ayetlerin yer aldığı küçük yapraklar bardak boyutlarına göre hazırlanmış şekilde.
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Poşet çay ambalajlarına benzer üretilen ürünün içinde birçok sayıda ayet sayfası yer alıyor.
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Ürünü tanıtan kişi kullanışını ise bardağa atıp bir kaşık yardımıyla karıştırarak gösteriyor.
İşte detaylar 👇
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