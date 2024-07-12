Görüş Bildir
Haberler
Video
Okunmuş Su Yapmayı Pratik Hale Getirmek İçin Bardak Boyutunda Ayet Sayfaları Üretildi

Okunmuş Su Yapmayı Pratik Hale Getirmek İçin Bardak Boyutunda Ayet Sayfaları Üretildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 10:58

İçerik Devam Ediyor

Her geçen gün piyasaya sürülen yenilikler görüyoruz. Şimdilerde ise sosyal medya gündeminde okunmuş su yapılabilmesi için üretilen yapraklar var. Ayetlerin yer aldığı küçük yapraklar bardak boyutlarına göre hazırlanmış şekilde.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Poşet çay ambalajlarına benzer üretilen ürünün içinde birçok sayıda ayet sayfası yer alıyor.

Poşet çay ambalajlarına benzer üretilen ürünün içinde birçok sayıda ayet sayfası yer alıyor.

Ürünü tanıtan kişi kullanışını ise bardağa atıp bir kaşık yardımıyla karıştırarak gösteriyor.

Ürünü tanıtan kişi kullanışını ise bardağa atıp bir kaşık yardımıyla karıştırarak gösteriyor.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın