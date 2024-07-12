800 TL Otopark Ücreti Ödeyen Cüneyt Özdemir Fiyat Karşısında “Gelenler İtiraz Etmiyor” Yanıtını Aldı

Günümüz ekonomisinde fiyatlara yetişmek çok zor. A’dan Z’ye bir artış söz konusuyken otopark hizmetleri de buna dahil. Cüneyt Özdemir de 800 TL otopark ücreti karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Valenin Özdemir’e verdiği yanıtlar ise daha da şaşırtıcıydı.
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Marina’ya gittiğini ve 800 TL otopark ücreti istendiğini anlatan Özdemir valeden “Biz aslında 1000 TL yapacaktık ama 800 TL yaptık.” yanıtını almıştı.
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Ve vale sözlerine “Size çok gelmiş ama gelenler buna itiraz etmiyor.” ifadelerini de eklemişti. Konu hakkında Özdemir, “Böyle rakamlar Monaco’da yoktur.” dedi.
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