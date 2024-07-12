Görüş Bildir
Haberler
Video
800 TL Otopark Ücreti Ödeyen Cüneyt Özdemir Fiyat Karşısında “Gelenler İtiraz Etmiyor” Yanıtını Aldı

800 TL Otopark Ücreti Ödeyen Cüneyt Özdemir Fiyat Karşısında “Gelenler İtiraz Etmiyor” Yanıtını Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 13:54

İçerik Devam Ediyor

Günümüz ekonomisinde fiyatlara yetişmek çok zor. A’dan Z’ye bir artış söz konusuyken otopark hizmetleri de buna dahil. Cüneyt Özdemir de 800 TL otopark ücreti karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Valenin Özdemir’e verdiği yanıtlar ise daha da şaşırtıcıydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Marina’ya gittiğini ve 800 TL otopark ücreti istendiğini anlatan Özdemir valeden “Biz aslında 1000 TL yapacaktık ama 800 TL yaptık.” yanıtını almıştı.

Marina’ya gittiğini ve 800 TL otopark ücreti istendiğini anlatan Özdemir valeden “Biz aslında 1000 TL yapacaktık ama 800 TL yaptık.” yanıtını almıştı.

Ve vale sözlerine “Size çok gelmiş ama gelenler buna itiraz etmiyor.” ifadelerini de eklemişti. Konu hakkında Özdemir, “Böyle rakamlar Monaco’da yoktur.” dedi.

Ve vale sözlerine “Size çok gelmiş ama gelenler buna itiraz etmiyor.” ifadelerini de eklemişti. Konu hakkında Özdemir, “Böyle rakamlar Monaco’da yoktur.” dedi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın