800 TL Otopark Ücreti Ödeyen Cüneyt Özdemir Fiyat Karşısında “Gelenler İtiraz Etmiyor” Yanıtını Aldı

Günümüz ekonomisinde fiyatlara yetişmek çok zor. A’dan Z’ye bir artış söz konusuyken otopark hizmetleri de buna dahil. Cüneyt Özdemir de 800 TL otopark ücreti karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Valenin Özdemir’e verdiği yanıtlar ise daha da şaşırtıcıydı.