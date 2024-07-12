Sosyal Medyada Canlı Yayın Yapan Adam Başına Dayadığı Tabanca ile Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Birlik Mahallesi’nde sabah 05.00 sıralarında yaşanan olayda sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir kişi kendini yanlışlıkla başına doğrulttuğu tabancayla vurdu. 45 yaşındaki K.Y. yayın esnasında yanına getirdiği tabancayı şakağına yerleştirdi ve olaylar gelişti.
Kaynak: İHA
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İHA’dan Ali Nargüner’in haberine göre yanlışlıkla tetiğe basan adam tabancanın ateşlenmesi sonucu ağır yaralandı.
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Yoğun bakımda tedaviye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği kayda geçti.
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Çok yanlışlıkla gibi gelmedi bana silahı başına dayamış tetiğe basmış yanlışlık nerde silahın patlamaması mı gerekiyordu.
Dikkat ederseniz en başta şarjörü çıkarttı bu da silahı kafasına dayayarak şov yapma amacında olduğunun kanıtı ama vakti zamanında silahı kurduğunu ve mermi ... Devamını Gör
Bakalım kaç kişi "Doğal seleksiyon" yazacak
şu yorumu yazmasan yazacaktım ya tüm büyüyü bozdun
almısınız aq.Kaçan kurtulur cart curt. mal mal hareketler,sonuç bu. niyazi