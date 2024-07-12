Sosyal Medyada Canlı Yayın Yapan Adam Başına Dayadığı Tabanca ile Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Birlik Mahallesi’nde sabah 05.00 sıralarında yaşanan olayda sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir kişi kendini yanlışlıkla başına doğrulttuğu tabancayla vurdu. 45 yaşındaki K.Y. yayın esnasında yanına getirdiği tabancayı şakağına yerleştirdi ve olaylar gelişti.

Kaynak: İHA