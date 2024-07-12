Motorla Ön Kaldırmaya Çalışan Kişi Düşünce Otomobilin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Kahramanmaraş’ta yaşanan olayda bir motor sürücüsü arkasında arkadaşı otururken motorunun önünü kaldırmaya çalıştı. Ancak planladığı gibi gitmedi ve ikili ölümle burun buruna geldi. Araç sürücüsünün dikkati sayesinde felaketten dönüldü.
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Trafikte seyir halindeyken motorunun önünü kaldırmaya çalışan sürücünün aldığı risk hayatlarına mal olabilirdi.
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Arkalarından gelen araç motorun düştüğünü görünce durmayı başardı ve kazanın önünü kesti.
İşte o anlar 👇
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