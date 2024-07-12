Görüş Bildir
Haberler
Video
Navigasyonda Yanlışlıkla Yürüyüş Modunu Seçen Araç Sürücüsü Yol Tarifleri Sonucu Merdivenden Uçtu

Navigasyonda Yanlışlıkla Yürüyüş Modunu Seçen Araç Sürücüsü Yol Tarifleri Sonucu Merdivenden Uçtu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 12:25

İçerik Devam Ediyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda bir sürücü gideceği yere tol tarifi almak için navigasyon uygulamasını açtı. Ancak araç değil, yürüyüş modunu seçince navigasyonun yol tarifi değişti. Yayalar için güzergahı takip eden sürücü merdivenden uçtu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İHA’dan Ahmet Burak Öztürk’ün haberine göre sürücü dalgın olduğu için merdiveni fark etmemişti.

İHA’dan Ahmet Burak Öztürk’ün haberine göre sürücü dalgın olduğu için merdiveni fark etmemişti.

Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana geldi.

Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana geldi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın