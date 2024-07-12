Navigasyonda Yanlışlıkla Yürüyüş Modunu Seçen Araç Sürücüsü Yol Tarifleri Sonucu Merdivenden Uçtu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda bir sürücü gideceği yere tol tarifi almak için navigasyon uygulamasını açtı. Ancak araç değil, yürüyüş modunu seçince navigasyonun yol tarifi değişti. Yayalar için güzergahı takip eden sürücü merdivenden uçtu.
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İHA’dan Ahmet Burak Öztürk’ün haberine göre sürücü dalgın olduğu için merdiveni fark etmemişti.
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Vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçta hasar meydana geldi.
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