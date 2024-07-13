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Kahramanmaraşlı Vatandaşın Depremden Sonraki Hayatı Paylaştığı Görüntüler İçimizi Burktu

Kahramanmaraşlı Vatandaşın Depremden Sonraki Hayatı Paylaştığı Görüntüler İçimizi Burktu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 15:42

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Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi diye anılan ve 11 ilimizde etkili olan deprem unutamayacağımız anlar yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. @everythingcanberomantic adlı TikTok kullanıcısı da depremin ardından şehrin ne durumda olduğuna dair bir paylaşımıyla yüreklerimizi dağladı.

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Paylaşım, "Depremi yaşayan herkesin normali artık; yıkılan binalar, toz, iş makinaları, caddelerde buruk yüzler, hayata tutunmaya çalışan insanlar..." notuyla yapılmıştı.

Paylaşım, "Depremi yaşayan herkesin normali artık; yıkılan binalar, toz, iş makinaları, caddelerde buruk yüzler, hayata tutunmaya çalışan insanlar..." notuyla yapılmıştı.

İnsanların yıkılan binaların üzerinde yeni bir hayata başlangıçlarının ya da var olana devam etmeye çalışmalarının zorluğu görüntülerde bir kez daha görülmüş oldu.

İnsanların yıkılan binaların üzerinde yeni bir hayata başlangıçlarının ya da var olana devam etmeye çalışmalarının zorluğu görüntülerde bir kez daha görülmüş oldu.

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