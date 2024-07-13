Kahramanmaraşlı Vatandaşın Depremden Sonraki Hayatı Paylaştığı Görüntüler İçimizi Burktu

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi diye anılan ve 11 ilimizde etkili olan deprem unutamayacağımız anlar yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. @everythingcanberomantic adlı TikTok kullanıcısı da depremin ardından şehrin ne durumda olduğuna dair bir paylaşımıyla yüreklerimizi dağladı.