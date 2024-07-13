Kahramanmaraşlı Vatandaşın Depremden Sonraki Hayatı Paylaştığı Görüntüler İçimizi Burktu

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi diye anılan ve 11 ilimizde etkili olan deprem unutamayacağımız anlar yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. @everythingcanberomantic adlı TikTok kullanıcısı da depremin ardından şehrin ne durumda olduğuna dair bir paylaşımıyla yüreklerimizi dağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım, "Depremi yaşayan herkesin normali artık; yıkılan binalar, toz, iş makinaları, caddelerde buruk yüzler, hayata tutunmaya çalışan insanlar..." notuyla yapılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanların yıkılan binaların üzerinde yeni bir hayata başlangıçlarının ya da var olana devam etmeye çalışmalarının zorluğu görüntülerde bir kez daha görülmüş oldu.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın