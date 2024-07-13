Kütahya’da Alt Geçidi Su Basınca Görev Başına Geçen Minik Muhabir Kız Hepimize Tebessüm Ettirdi

Bunaltıcı sıcaklar karşısında etkili olan yağışlar Kütahya’yı da serinletti. Ancak bir alt geçidi su bastı ve ekipler olay yerine müdahaleye geldi. O an orada olan tatlı bir kız da son dakika gelişmesi olarak bizlere muhabirlik yaparak içimizi ısıttı.
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‘Muhabirlere taş çıkartır’ notuyla paylaşılan tatlı kızın taklit yeteneği oldukça etkileyiciydi.
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Özellikle yağmurdan korunabilmek için giydiği poşetler ise tatlılığına tatlılık katmıştı.
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