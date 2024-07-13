Kütahya’da Alt Geçidi Su Basınca Görev Başına Geçen Minik Muhabir Kız Hepimize Tebessüm Ettirdi

Bunaltıcı sıcaklar karşısında etkili olan yağışlar Kütahya’yı da serinletti. Ancak bir alt geçidi su bastı ve ekipler olay yerine müdahaleye geldi. O an orada olan tatlı bir kız da son dakika gelişmesi olarak bizlere muhabirlik yaparak içimizi ısıttı.