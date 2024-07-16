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Ultrason Aletiyle Gebelik Şakası Yapan Erkeği Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısı Linçlendi

Ultrason Aletiyle Gebelik Şakası Yapan Erkeği Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısı Linçlendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 08:51

Sosyal medyada etkileşim almak için yapılan bazı şakalar güldürmediği gibi linç sebebi de olabiliyor. Son olarak yaptığı paylaşımla lince maruz kalan bu beyefendiyi görüyoruz.

Buyrun bakalım;

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Twitter'da (X) bir kullanıcı, takipçilerini güldürmek amacıyla şöyle bir paylaşım yaptı. Ancak şaka paylaşımıyla tam tersi bir etki yarattı.👇

Twitter'da (X) bir kullanıcı, takipçilerini güldürmek amacıyla şöyle bir paylaşım yaptı. Ancak şaka paylaşımıyla tam tersi bir etki yarattı.👇
twitter.com

Tabii sonra açıklama yaptı ama artık çok geç👇

Tabii sonra açıklama yaptı ama artık çok geç👇
twitter.com

Bazıları epey sinirlendi.

Bazıları epey sinirlendi.
twitter.com

Dememişler.

Dememişler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Cimer'e şikayet gelir mi?

Cimer'e şikayet gelir mi?
twitter.com

Başka bir konuya atlayan hanımefendimiz.

Başka bir konuya atlayan hanımefendimiz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

😂

😂
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

😅

😅
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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