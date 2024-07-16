Ultrason Aletiyle Gebelik Şakası Yapan Erkeği Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısı Linçlendi
Ultrason Aletiyle Gebelik Şakası Yapan Erkeği Paylaşan Sosyal Medya Kullanıcısı Linçlendi
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Twitter'da (X) bir kullanıcı, takipçilerini güldürmek amacıyla şöyle bir paylaşım yaptı. Ancak şaka paylaşımıyla tam tersi bir etki yarattı.👇
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Tabii sonra açıklama yaptı ama artık çok geç👇
Bazıları epey sinirlendi.
Dememişler.
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Cimer'e şikayet gelir mi?
Başka bir konuya atlayan hanımefendimiz.
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😂
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😅
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