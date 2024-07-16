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Burası Vücudun Neresi? İnsan Anatomisini Unutturan Dövme Twitter'da Tartışma Başlattı

Burası Vücudun Neresi? İnsan Anatomisini Unutturan Dövme Twitter'da Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 10:16

Twitter'da (X) bir kadının paylaştığı dövme fotoğrafı, eğlenceli bir tartışma dalgası yarattı. Dövmenin nereye yapıldığı konusunda ortaya atılan çeşitli fikirler ve hatta çizimler, kullanıcıların birbirleriyle keyifli bir şekilde atışmalarına sebep oldu. 

Peki sizce bu dövme vücudun neresine yapıldı?

Buyrun yorumlara...

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(Gerçek olduğunu anlasın diye adının dövmesini yaptır 🫶🏽😮💨😘)

(Gerçek olduğunu anlasın diye adının dövmesini yaptır 🫶🏽😮💨😘)
twitter.com

Kimi dövmenin nereye yapıldığı konusunda bir fikir bile sunamazken,

Kimi dövmenin nereye yapıldığı konusunda bir fikir bile sunamazken,
twitter.com

Kimisi yaratıcı yaklaşımlarla kalçayı işaret eden çizimler paylaştı. (Merak edenler)

Kimisi yaratıcı yaklaşımlarla kalçayı işaret eden çizimler paylaştı. (Merak edenler)
twitter.com

(Hiç komik değil neye bakıyorum?)

(Hiç komik değil neye bakıyorum?)
twitter.com

(Anlamayanlar, bayan yan yatıyordu)

(Anlamayanlar, bayan yan yatıyordu)
twitter.com
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(Hala bunun vücudun hangi kısmı olduğunu bulmaya çalışıyorum)

(Hala bunun vücudun hangi kısmı olduğunu bulmaya çalışıyorum)
twitter.com

(Bu dövmenin vücudun neresine yerleştirildiğini bile belirleyemiyorum)

(Bu dövmenin vücudun neresine yerleştirildiğini bile belirleyemiyorum)
twitter.com

(Vücudun hangi kısmı bu? 😞)

(Vücudun hangi kısmı bu? 😞)
twitter.com

(Bu hangi vücut kısmı?)

(Bu hangi vücut kısmı?)
twitter.com

(Bu bir göğüs eti mi?)

(Bu bir göğüs eti mi?)
twitter.com
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(3 dakikadır bu resme bakıyorum ve hala bunun vücudun hangi kısmı olduğunu çözemiyorum)

(3 dakikadır bu resme bakıyorum ve hala bunun vücudun hangi kısmı olduğunu çözemiyorum)
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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