Burası Vücudun Neresi? İnsan Anatomisini Unutturan Dövme Twitter'da Tartışma Başlattı
Burası Vücudun Neresi? İnsan Anatomisini Unutturan Dövme Twitter'da Tartışma Başlattı
Twitter'da (X) bir kadının paylaştığı dövme fotoğrafı, eğlenceli bir tartışma dalgası yarattı. Dövmenin nereye yapıldığı konusunda ortaya atılan çeşitli fikirler ve hatta çizimler, kullanıcıların birbirleriyle keyifli bir şekilde atışmalarına sebep oldu.
Peki sizce bu dövme vücudun neresine yapıldı?
Buyrun yorumlara...
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(Gerçek olduğunu anlasın diye adının dövmesini yaptır 🫶🏽😮💨😘)
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Kimi dövmenin nereye yapıldığı konusunda bir fikir bile sunamazken,
Kimisi yaratıcı yaklaşımlarla kalçayı işaret eden çizimler paylaştı. (Merak edenler)
(Hiç komik değil neye bakıyorum?)
(Anlamayanlar, bayan yan yatıyordu)
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(Hala bunun vücudun hangi kısmı olduğunu bulmaya çalışıyorum)
(Bu dövmenin vücudun neresine yerleştirildiğini bile belirleyemiyorum)
(Vücudun hangi kısmı bu? 😞)
(Bu hangi vücut kısmı?)
(Bu bir göğüs eti mi?)
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(3 dakikadır bu resme bakıyorum ve hala bunun vücudun hangi kısmı olduğunu çözemiyorum)
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😂
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