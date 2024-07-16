Burası Vücudun Neresi? İnsan Anatomisini Unutturan Dövme Twitter'da Tartışma Başlattı

Twitter'da (X) bir kadının paylaştığı dövme fotoğrafı, eğlenceli bir tartışma dalgası yarattı. Dövmenin nereye yapıldığı konusunda ortaya atılan çeşitli fikirler ve hatta çizimler, kullanıcıların birbirleriyle keyifli bir şekilde atışmalarına sebep oldu.

Peki sizce bu dövme vücudun neresine yapıldı?

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