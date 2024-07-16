Made in Karadeniz: Rize'de Raylı Sistem Üzerine İnşa Edilen Ev 360 Derece Dönebiliyor!
Made in Karadeniz: Rize'de Raylı Sistem Üzerine İnşa Edilen Ev 360 Derece Dönebiliyor!
Sıra dışı tasarımlara sahip evler her daim ilgi görüyor. Rize'deki bir ev ise Karadeniz yapımı sıra dışı özelliği sayesinde 360 derece dönebiliyor!
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Sadece ufak bir kumanda yardımıyla etrafında 360 derece dönebilen bu ev raylı sistem üzerine inşa edilmiş.
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Dağlık arazideki evi inşa edenler ise bu dönen ev fikri sayesinde evin hiçbir cephesinin kör noktada kalmadığını söylüyor.
"Made in Karadeniz" dedirten videodaki eve sosyal medya kullanıcılarından ilgi çeken tepkiler geldi.
İşte o tepkilerden bazıları:
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