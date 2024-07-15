İşte Yengeç Kadını: Yastığına Trip Atıyor, Sevgilisini 10 Yıldır Unutamıyor, Sık Sık Dram Yaşıyor!
İşte Yengeç Kadını: Yastığına Trip Atıyor, Sevgilisini 10 Yıldır Unutamıyor, Sık Sık Dram Yaşıyor!
Astrolojiye biraz olsun merakı olan herkes Yengeç burçlarının ne kadar hassas ve ponçik olduğunu bilir. Gerektiğinde yastığına bile trip atabilecek güçte olan Yengeç kadınlarına ilişkin bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video kısa zamanda X'i sallamayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uykusundan Yengeç burcu olarak uyandığını söyleyen genç kadın, teker teker bir Yengeç burcunun sergileyebileceği davranışları taklit ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yastığına trip atan, eski sevgilisini 10 yıldır unutamayan, bol bol ağlama dramları yaşayan Yengeç kadını bütün hassaslığıyla videoda can buluyor.
Sosyal medya kullanıcılarının yüzlerinde tebessümler açtıran videonun sonu ise hem komik hem de acıklı!
Vardır elbet hepimizin bir Yengeç tanıdığı... Doğum günlerini kutlamayın da bakın ne oluyor! Ağırlaştırılmış trip cezasından aşağısı kurtarmaz...
X kullanıcılarının bu yüz güldüren videoya tepkileri ise şöyle oldu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın