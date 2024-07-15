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İşte Yengeç Kadını: Yastığına Trip Atıyor, Sevgilisini 10 Yıldır Unutamıyor, Sık Sık Dram Yaşıyor!

İşte Yengeç Kadını: Yastığına Trip Atıyor, Sevgilisini 10 Yıldır Unutamıyor, Sık Sık Dram Yaşıyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 14:39

Astrolojiye biraz olsun merakı olan herkes Yengeç burçlarının ne kadar hassas ve ponçik olduğunu bilir. Gerektiğinde yastığına bile trip atabilecek güçte olan Yengeç kadınlarına ilişkin bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video kısa zamanda X'i sallamayı başardı!

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Uykusundan Yengeç burcu olarak uyandığını söyleyen genç kadın, teker teker bir Yengeç burcunun sergileyebileceği davranışları taklit ediyor.

Uykusundan Yengeç burcu olarak uyandığını söyleyen genç kadın, teker teker bir Yengeç burcunun sergileyebileceği davranışları taklit ediyor.

Yastığına trip atan, eski sevgilisini 10 yıldır unutamayan, bol bol ağlama dramları yaşayan Yengeç kadını bütün hassaslığıyla videoda can buluyor.

Yastığına trip atan, eski sevgilisini 10 yıldır unutamayan, bol bol ağlama dramları yaşayan Yengeç kadını bütün hassaslığıyla videoda can buluyor.

Sosyal medya kullanıcılarının yüzlerinde tebessümler açtıran videonun sonu ise hem komik hem de acıklı!

Sosyal medya kullanıcılarının yüzlerinde tebessümler açtıran videonun sonu ise hem komik hem de acıklı!

Vardır elbet hepimizin bir Yengeç tanıdığı... Doğum günlerini kutlamayın da bakın ne oluyor! Ağırlaştırılmış trip cezasından aşağısı kurtarmaz...

X kullanıcılarının bu yüz güldüren videoya tepkileri ise şöyle oldu:

X kullanıcılarının bu yüz güldüren videoya tepkileri ise şöyle oldu:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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