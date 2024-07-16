YKS Sonuç Ekranının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Öğrenciler
YKS Sonuç Ekranının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Öğrenciler
Üniversite adayı öğrencilerin günlerdir merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçlarını gören öğrenciler, derin bir nefesin ardından soluğu Twitter'da aldığı.
YKS sonuçlarıyla karşı karşıya kalanlardan oldukça komik paylaşımlar geldi!
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Üniversite adaylarının ter döktüğü YKS 2024 sonuçları, 16 Temmuz Salı günü açıklandı.
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Günlerdir sonuçlarını bekleyen öğrenciler, anksiyete krizleri yaşamaya başlamıştı!
Daha sonra sonuç ekranının bir türlü yüklenmeme sorunsalı başladı!
Sonuçların görülmesi, İstiklal Marşı ve kapanış...
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