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YKS Sonuç Ekranının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Öğrenciler

YKS Sonuç Ekranının Bünyede Bıraktığı Tahribatı Goygoyla Atan Öğrenciler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.07.2024 - 09:27

Üniversite adayı öğrencilerin günlerdir merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçlarını gören öğrenciler, derin bir nefesin ardından soluğu Twitter'da aldığı. 

YKS sonuçlarıyla karşı karşıya kalanlardan oldukça komik paylaşımlar geldi!

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Üniversite adaylarının ter döktüğü YKS 2024 sonuçları, 16 Temmuz Salı günü açıklandı.

Üniversite adaylarının ter döktüğü YKS 2024 sonuçları, 16 Temmuz Salı günü açıklandı.

Milyonlarca öğrencinin geleceklerini belirlemek için girdiği YKS sonuçları, günlerdir merakla bekleniyordu. YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü açıklandı ve öğrenciler soluğu ÖSYM'nin sitesinde aldı.

Günlerdir sonuçlarını bekleyen öğrenciler, anksiyete krizleri yaşamaya başlamıştı!

Günlerdir sonuçlarını bekleyen öğrenciler, anksiyete krizleri yaşamaya başlamıştı!
twitter.com

Daha sonra sonuç ekranının bir türlü yüklenmeme sorunsalı başladı!

Daha sonra sonuç ekranının bir türlü yüklenmeme sorunsalı başladı!
twitter.com

Sonuçların görülmesi, İstiklal Marşı ve kapanış...

Sonuçların görülmesi, İstiklal Marşı ve kapanış...
twitter.com

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Siz değil, onlar kaybetti!

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