Hakan Fidan'a Benzerliğiyle Goygoycuların Diline Düşen siMİTçi
Hakan Fidan'a Benzerliğiyle Goygoycuların Diline Düşen siMİTçi
Sokakta gördüğünüz simitçilerin çoğunun aslında esas görevinin simit satmak olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ne kadar doğrudur bilinmez fakat birazdan göreceğiniz görsel, size bunu kanıtlayacak nitelikte! Okul önlerindeki simitçilerin aslında Mit elemanı olduğu efsanesine de duymayan yoktur. Bu şehir efsanesi Twitter'da bu görselle harmanlanınca ortaya güzel bir mizah çıktı.
Not: Hakan Fidan'a benzeyen simitçi abimizin yüzüne photoshop yapılmış olup, orijinal halini en sonda görebilirsiniz. :)
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Sizi simitçilerin simitçi olmadığına inandıracak o görsel! 😂
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Kardeşim ben biliyorum rahatta kal...
Çaktırmasana!
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Böyle indirim de başka yerde bulamazsınız.
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Staj yılları 😂
Peki bu fotoğrafın orijinali ne mi?
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