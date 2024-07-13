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Goygoy
Hakan Fidan'a Benzerliğiyle Goygoycuların Diline Düşen siMİTçi

Hakan Fidan'a Benzerliğiyle Goygoycuların Diline Düşen siMİTçi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 09:40 Son Güncelleme: 13.07.2024 - 11:14

Sokakta gördüğünüz simitçilerin çoğunun aslında esas görevinin simit satmak olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ne kadar doğrudur bilinmez fakat birazdan göreceğiniz görsel, size bunu kanıtlayacak nitelikte! Okul önlerindeki simitçilerin aslında Mit elemanı olduğu efsanesine de duymayan yoktur. Bu şehir efsanesi Twitter'da bu görselle harmanlanınca ortaya güzel bir mizah çıktı.

Not: Hakan Fidan'a benzeyen simitçi abimizin yüzüne photoshop yapılmış olup, orijinal halini en sonda görebilirsiniz. :)

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Sizi simitçilerin simitçi olmadığına inandıracak o görsel! 😂

Sizi simitçilerin simitçi olmadığına inandıracak o görsel! 😂
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Kardeşim ben biliyorum rahatta kal...

Kardeşim ben biliyorum rahatta kal...
twitter.com

Çaktırmasana!

Çaktırmasana!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Böyle indirim de başka yerde bulamazsınız.

Böyle indirim de başka yerde bulamazsınız.
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

Staj yılları 😂

Staj yılları 😂
twitter.com

Peki bu fotoğrafın orijinali ne mi?

Peki bu fotoğrafın orijinali ne mi?
twitter.com

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