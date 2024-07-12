İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Beyninizin ayarlarıyla oynayacak görsellere hazır mısınız? Bazı fotoğraflara anlam yüklemek için uzun uzun bakmanız gerekebilir!
Haydi başlayalım...
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Bismillahirrahmanirrahim!
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Satürn mi o?!
Videoyu başlatmayı deneyin...
Dondurma isteyen?
Nasıl çekiyorsunuz bu fotoğrafları?
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Karnından konuşmak dedikleri.
Hayır, büst değil!
Keşke diğer kolunla da biraz çalışsaydın.
Güzel bikini efendim.
Aynı renk giyinen insanlar birbirine sarılmasın mümkünse!
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Kocaman bir dalga üzerinize geliyor, gökyüzünden!
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