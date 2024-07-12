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Goygoy
KPSS Öncesi Stresini Goygoyla Atan Sınavzedelerden En Komik Tweetler

KPSS Öncesi Stresini Goygoyla Atan Sınavzedelerden En Komik Tweetler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 21:15

Memur olarak iş hayatına atılmak isteyen lisans mezunları, 14 Temmuz Pazar günü KPSS'de ter dökecek. Sınava sayılı günler kala stres seviyesinin tavan yaptığı memur adayları, streslerini goygoyla atmaya karar verdi!

Ortaya da birbirinden komik paylaşımlar çıktı.

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Binlerce memur adayı, 14 Temmuz Pazar günü KPSS'ye girecek.

Binlerce memur adayı, 14 Temmuz Pazar günü KPSS'ye girecek.

Lisans mezunlarının gireceği KPSS öncesinde adayların heyecan ve stres seviyesi de tavan yaptı. Neyse ki sosyal medya var da, adaylar streslerini yaptıkları paylaşımlara bir nebze olsun atabildi!

Ortaya da birbirinden komik paylaşımlar çıktı...

Ortaya da birbirinden komik paylaşımlar çıktı...
twitter.com

İşsizlik, yalnızlık, bunalım, stres, KPSS...

İşsizlik, yalnızlık, bunalım, stres, KPSS...
twitter.com

İnanın herkes böyle!

İnanın herkes böyle!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

*Bir market alışverişine bakar.

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👇🏻

👇🏻
twitter.com

KPSS adını duyunca bile iğrenenler burada mı?

KPSS adını duyunca bile iğrenenler burada mı?
twitter.com

Arkaplan da yakıyor.

Arkaplan da yakıyor.
twitter.com

Ah be!

Ah be!
twitter.com

İnşallah yetişir.

İnşallah yetişir.
twitter.com
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Sınava girecek bütün adaylara başarılar dileriz!

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