KPSS Öncesi Stresini Goygoyla Atan Sınavzedelerden En Komik Tweetler
KPSS Öncesi Stresini Goygoyla Atan Sınavzedelerden En Komik Tweetler
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Binlerce memur adayı, 14 Temmuz Pazar günü KPSS'ye girecek.
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Ortaya da birbirinden komik paylaşımlar çıktı...
İşsizlik, yalnızlık, bunalım, stres, KPSS...
İnanın herkes böyle!
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KPSS adını duyunca bile iğrenenler burada mı?
Arkaplan da yakıyor.
Ah be!
İnşallah yetişir.
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